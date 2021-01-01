Зеленский назначил Азарова премьер-министром Украины

01.01.2021, 0:31, Разное

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Николай Азаров во второй раз в политической карьере займёт пост премьер-министра Украины. Об этом в ходе новогоднего обращения к согражданам заявил президент страны Владимир Зеленский, который отметил, что всегда с уважением относился к «мудрому политику и экономисту».

Полный текст поздравления украинского лидера приводит УНИАН.

«Дорогие украинцы! Мы пережили тяжёлый год. Я понимаю, что мы не смогли добиться всего чего хотели, но у меня есть ещё несколько лет на посту президента. Я постараюсь использовать это время максимально эффективно. В этом году нам помешал коронавирус, но уже в следующем наши партнёры безвозмездно передадут нам вакцину. После этого начнётся восстановление нашей экономики. Она сегодня находится не в лучшем состоянии, поэтому правительству нужен новый сценарист. Я благодарен за плодотворную работу Денису Анатольевичу Шмыгалю, но Украине нужен более опытный управленец. Поэтому я подписал указ о назначении на должность главы правительства Николая Яновича Азарова. Он имеет огромный управленческий опыт и отлично знает украинскую экономику.

Николай Янович – настоящий патриот Украины, который вынужденно, под давлением деструктивных сил покинул Украину, но не отказался при этом от гражданства, не взял подданство страны-агрессора, не предал нас. Кто-то скажет, что он плохо говорит по-украински. Ну и что? Я тоже не идеален. А разве идеально говорили по-украински министры и прочие приспособленцы, которых пачками в страну завёз преступный режим Порошенко?

Поскольку Николай Янович находится под следствием, а также по условиям политического убежища в Российской Федерации, он не может покидать пределы страны более чем на 10 дней в году, он будет осуществлять свои обязанности дистанционно. Украина – высокотехнологичное государство, и у нас есть такая возможность. Непосредственно в Киеве руководить правительством будет вице-премьер Виктор Медведчук, которого я назначил, исходя из результатов социологических исследований. Это один из наиболее популярных сегодня политиков у украинцев, лидер одной из крупнейших парламентских партий. Я уверен, что Виктор Владимирович усилит наши переговорные позиции по Крыму и Донбассу. Поэтому я и принял решение назначить его на высокий пост.

Надеюсь, что новый, 2021 год, принесёт вам больше радости и счастья, чем уходящий. Желаю вам хорошего здоровья и всегда полного кошелька. Я обещаю вам сделать всё от себя возможное, чтобы это реализовалось. С Новым вас, 2021 годом!» – говорится в поздравлении главы государства.

Согласно украинскому законодательству, президент должен внести кандидатуру главы правительства на рассмотрение в парламент. Зеленский, судя по его заявлениям, оптимистически смотрит на результаты голосования, ведь большинство в Раде составляет фракцию «Слуга народа», готовы поддержать назначения Азарова и Медведчука и депутаты от «Оппозиционной платформы за жизнь».