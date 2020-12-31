В Казахстане арестовали Нурсултана Назарбаева

31.12.2020, 22:11, Разное

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Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев был задержан сотрудниками Комитета национальной безопасности во время застолья в своей загородной вилле. Ему предъявлены обвинения в коррупции и узурпации власти, что грозит экс-главе государства пожизненным заключением. Об этом в ходе новогоднего обращения гражданам, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Дорогие граждане! Завершается тяжёлый для нас 2020 год, но завершается очень хорошо. Случилось то, чего мы очень долго ждали, на что надеялись много лет. Сегодня сотрудники Комитета национальной безопасности арестовали тирана Нурсултана Назарбаева. Он ответит за все свои злодеяния предыдущих лет по казахским законам. Назарбаевщина навсегда будет забыта и зачёркнута в учебниках. Казахстан станет по-настоящему свободным и демократическим государством», – сказал глава государства.

На задержание своего лидера оперативно отреагировала крупнейшая политическая партия страны «Нур Отан». Единогласно Назарбаев был исключен из партии. Всё его имущество и имущество его семьи арестовано. В Казахстане сносят все памятники первому президенту и возвращают улицам прежние названия. Столица Нур-Султан вновь станет Астаной.