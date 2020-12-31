2021 год в России объявлен Годом ЗОЖ, борьбы с лишним весом и вредными привычками

31.12.2020, 20:31, Разное

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Правительство Российской Федерации в рамках программы «Здоровая нация – здоровая Россия» объявило 2021 год Годом здорового образа жизни, борьбы с лишним весом и вредными привычками.

Публикуем текст официального пресс-релиза.

«Проблема ожирения, которая ещё недавно казалась такой несущественной, внезапно поразила российское общество. Бурный рост благосостояния наших граждан последних двадцати лет обнаружил и некоторые негативные стороны, в частности неумеренность в удовлетворении основных человеческих потребностей. Прежде всего, это касается неправильного питания, которое приводит к набору лишнего веса, снижению иммунитета и, в ряде случаев, к серьёзному нарушению обмена веществ. Другой проблемой является сильно изменившийся образ жизни россиян – он стал очень комфортным, но зачастую вредным для физического и психологического здоровья. В связи с этим, Правительство РФ и премьер-министр Михаил Мишустин поручают министерствам и ведомствам принять следующие срочные меры: – Министерству сельского хозяйства и Министерству промышленности и торговли: стимулировать корректировку пищевых предпочтений граждан, путём уменьшения в ежедневной диете доли углеводов и жиров в пользу растительных белков; – Министерству транспорта: стимулировать продолжительные ежедневные пешие прогулки граждан на свежем воздухе; – Министерству труда и социальной защиты: разработать план по постепенному снижению продолжительности рабочего дня для работников ИТР, торговли и сферы услуг. В качестве компенсации обеспечить данных граждан работой с необходимой им физической нагрузкой; – Министерству спорта и туризма и Министерству иностранных дел: принять меры по снижению стресса, связанного с последствиями сезонной акклиматизации; – Министерству связи и массовых коммуникаций: добиться снижения времени проводимого гражданами перед мониторами компьютеров, телевизоров и смартфонов до здорового минимума и в наиболее подходящее для этого время; – Министерству строительства и ЖКХ: создать максимально комфортные условия для домашних занятий физкультурой и закаливания; – Министерству внутренних дел и Федеральной службе безопасности: гарантировать гражданам крепкий и продолжительный сон в ночное время и приятное раннее пробуждение по утрам; – Министерству культуры: стимулировать увеличение производства кино- и телепродукции, пропагандирующих здоровый образ жизни, прежде всего, комедий и спортивных драм. Результатом всех этих мер должно стать общее оздоровление российской нации. Наша общая задача – начать здоровый образ жизни и сбросить за 2021 год не менее 1,5 триллиона килограмм от общего веса россиян».