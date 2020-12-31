В 2021 году в «Спортлото» разыграют 120 американских грин-кард

31.12.2020, 19:51, Разное

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Российское «Спортлото» получило квоту на розыгрыш 120 разрешений на постоянное проживание в США, называемых в просторечии Green Card. Розыгрыши будут проходить в течение всего года, по десять карт в месяц.

Лотерея Грин Кард – самый простой способ стать жителем США. Ежегодно десятки тысяч разрешений разыгрываются среди граждан стран, «выходцы из которых недостаточно представлены в Америке». В 2021 году из-за административных сложностей, вызванных пандемией COVID-19, правительство Соединённых Штатов делегировало полномочия по проведению лотереи национальным лотерейным компаниям развивающихся стран. По замыслу Госдепартамента, это поддержит национальные экономики в период экономического кризиса, а также разгрузит чиновников американской миграционной службы.

В России грин-кард станут дополнительным выигрышем для тех, кто угадал больше всего цифр в розыгрышах «5 из 36» и «6 из 49». Для того, чтобы лотерейный билет участвовал не только в розыгрыше призов, но и в лотерее Грин Кард, необходимо приобрести дополнительный билет стоимостью 100 тысяч рублей. «Спортлото» заказало печать одного миллиона таких билетов. В случае, если их не хватит, будет заказан дополнительный тираж.

Первый розыгрыш состоится 1 января, сразу после боя курантов в Москве. Средства от продажи дополнительных билетов пойдут на строительство военной базы в Северной Арктике, предназначенной для нанесения ударов по территории США и Канады ракетами средней дальности «Искандер».