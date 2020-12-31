 

Евгений Пригожин стал новым владельцем телеканала «Дождь»

31.12.2020, 18:31, Разное
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Известный российский бизнесмен Евгений Пригожин приобрёл контрольный пакет акций телеканала «Дождь», сообщает портал Позитивные новости. 

«Евгений Викторович обещал мне, что не будет вмешиваться в редакционную политику, для него это просто бизнес. Он пообещал вложить в наш телеканал очень солидную сумму, благодаря этим деньгам мы сможем закупить новое оборудование, привлечь молодёжь, заняться продвижением контента и поднять зарплату нашим журналистам. Кроме того, мы уже прорабатываем вопрос возвращения «Дождя» в сетку федеральных телеканалов. Если всё сложится, то мы сможем вещать на всю страну и на равных конкурировать с «Первым» и «Россией», – заявила генеральный директор телеканала Наталья Синдеева.

По информации из источника, близко знакомого с ситуацией, телеканал собирается, помимо информационных и аналитических программ, снимать ток-шоу о проблемах простых людей и транслировать домашние игры «Зенита». В кадровой политике «Дождь» укрепят профессионалами с ВГТРК. Сделка должна быть закрыта до конца марта 2021 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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