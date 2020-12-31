Событие года. Принятие поправок к Конституции

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31.12.2020, 12:31, Разное
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В этом году наше издание в очередной раз подводит итоги года. В этот раз мы решили не мучить вас множественными ссылками, а акцентировать внимания исключительно на главных событиях, произошедших в 2020 году.

В этой номинации могла победить Олимпиада в Токио, но её отменили, могли победить президентские выборы в США, но американцы опозорились, но победил отечественный референдум по принятию поправок в Основной закон, который мы с удовольствием приняли.

Благодаря обновлённой Конституции улучшится демография, ведь россиянкам придётся рожать не позже 27 лет, вырастет духовность за счёт права РПЦ ветировать законопроекты, а окрошка будет теперь только на кефире.

А для повышения правовой грамотности у населения за незнание Конституции россиян привлекут к административной ответственности, а россиянам, не проголосовавшим за внесение изменений в Конституцию, ограничат доступ к сайту госуслуг. А тем, кто не понял, за что проголосовал, суть поправок в Конституцию объяснят волонтёры. А голосовать за поправки надо. Москвич вот пришёл на избирательный участок и прямо там исцелился от коронавируса на избирательном участке. Не менее забавный случай произошёл в Нижегородской области, где родители назвали новорожденную в честь поправок в Конституцию.

Особо отметим Валентину Терешкову. За одну, но важнейшую поправку, ей присвоена степень доктора наук по конституционному праву. Новая Конституция дала возможность карьерного роста и прославленной Елене Исинбаевой. Она стала судьёй Конституционного суда. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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