Гололед на Новый год
31.12.2020, 11:08, Погода
Теги: Выходные, Погода, Праздник
Центрально-европейский регион России в канун Нового года оказался в сложной метеорологической обстановке: с юго-запада идет тепло и влага, а на востоке удерживаются морозы.
Такое противостояние становится причиной моросящих осадков, которые соприкасаясь с переохлажденной поверхностью, образуют гололед, предупреждают синоптики.
Минувшей ночью гололед наблюдался в большинстве областей Центрального федерального округа, но нигде, к счастью, это явление не достигло стадии «опасного». Самый значительный гололед, до 8 мм, отмечался в Орловской области, в Липецкой и Воронежской до 4 мм.
Ситуация с гололедом останется напряженной днем 31 декабря и в течение ближайших ночей нового 2021 года.
В ближайшие дни регион останется в теплом секторе циклона. В Москве, Санкт-Петербурге и Ярославле в дневные часы до +2 градусов, ночью до -3. Местами ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
Атмосферное давление в праздничные выходные 748 – 753 мм ртутного столба. Ветер южных направлений, до 4 метров в секунду.
В Рыбинске новогодняя ночь самой холодной была в 1978 году: -42,6 градуса. А 31 декабря 1994 года на улице стояла оттепель: +3,9 градуса.
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