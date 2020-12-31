Где и как запускать фейерверки, чтобы избежать неприятностей
 

Где и как запускать фейерверки, чтобы избежать неприятностей

31.12.2020, 10:11, Детали
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Пиротехника при неправильном и небезопасном использовании может привести к несчастному случаю, травмам, пожарам.

Чтобы новогодние праздники принесли только радость и положительные эмоции, при запуске салютов и фейерверков следует обязательно соблюдать правила.

Приобретать только проверенную и качественную продукцию, отказаться от подделок и фальсификата. Обращать внимание на упаковку и информацию, размещенную на ней. Особое внимание обратить на класс опасности, сроки годности, условия хранения. Все, что выше третьего класса, считается профессиональной пиротехникой и требует специального разрешения. У продавца можно запросить копию сертификата на продукцию, которая заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата.

Все виды пиротехники предназначены для использования только на улице и перед тем, как ими воспользоваться, необходимо заранее четко определить место, где будет проводиться фейерверк. В идеале это может быть большая открытая площадка — двор, сквер, поляна, свободные от деревьев и построек. По соседству (в радиусе 100 метров) не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев, гаражей, поленницы дров и т.д.

Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно быть хвойных деревьев или неубранных стогов сена. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей нужно разместить на безопасном расстоянии от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Если поблизости нет подходящего места для фейерверка, стоит ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками, огненными волчками и колесами.

Категорически запрещается:

· применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;
· использовать изделия, не имеющие сертификата соответствия;
· использовать пиротехнические средства, если в опасной зоне (радиус её действия указывается на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, электрические провода;
· запускать салюты с рук, за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов;
· использовать изделия с истёкшим сроком годности с видимыми повреждениями;
· производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и мерам безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия;
· запускать салюты с балконов и лоджий;
· детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;
· сушить намокшие изделия на отопительных приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.

При наступлении негативных последствий фейерверка в виде возникновения пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества, причинения вреда здоровью человека наступает ответственность. В зависимости от степени последствий ответственность может попадать под действие как Административного, так и Уголовного кодексов.



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