После начала вакцинации «Спутником V» в Аргентине более 30 000 католиков перешли в православие

30.12.2020, 21:31, Разное

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Главой Католической церкви в Аргентине Эстанислао Эстебан Карлич потребовал немедленно прекратить использование российской вакцины от коронавируса.

По информации архиепископа побочным действием «Спутника-V» является непреодолимое желание принять православие:

– За последние несколько дней более 30 тысяч граждан Аргентины приняли решение покинуть лоно католической церкви и перейти в православие. Практически все из них получили российскую вакцину, и мы видим в этом прямую связь. Ни для кого не является секретом, что Россия пытается распространить своё влияние с помощью православной веры и такое количество приверженцев восточного христианства на исконно католических землях представляет реальную угрозу суверенитету Аргентины. Если мы срочно не предпримем меры против этой вакцины, то уже через несколько лет страна может быть потеряна навсегда, – заявил Карлич в обращении к аргентинскому народу.

Напомним, что ранее Россия направила 300 000 доз «Спутника-V» в Аргентину. По нашей информации в начале 2021 году в страну могут быть отправлены ещё более одного миллиона доз вакцины от коронавируса.