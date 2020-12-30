На жителя Рязани составили протокол за то, что он улыбался незнакомым людям в автобусе

30.12.2020, 12:11, Разное

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В Рязани на местного жителя составили административный протокол за то, что он улыбался в автобусе незнакомым людям.

По решению Советского районного суда он должен будет заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Инцидент произошёл ещё 22 декабря, но местные СМИ сообщили о нём только сейчас. Мужчина ехал в автобусе и улыбался попутчикам, из-за чего у него произошёл конфликт с одним из них. На одной из остановок тот предложил “выйти поговорить” и “ответить за лыбу”, в это же время кондуктор привлекла внимание проходившего неподалёку патруля. Полицейские задержали именно улыбчивого горожанина, посчитав его зачинщиком конфликта.

Первым делом стражи порядка заподозрили, что мужчина находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, однако в ходе освидетельствования это не подтвердилось. На допросе у него интересовались поводами для хорошего настроения – полицейские предполагали такие варианты, как рождение сына или семейный праздник, однако на все вопросы ответ был отрицательным.

В протоколе в итоге указали, что задержанный “безосновательно находился в приподнятом настроении и тем самым нарушил общественный порядок”. Суд признал рязанца виновным в нарушении статьи 20.1 КоАП.