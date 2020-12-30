Скандалы: «Сами себя финансируют, сами снимают, сами и награждают»

30.12.2020, 10:40, Разное

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Кинокритики высмеяли фильмы-номинанты на премию «Золотой Орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила список соискателей на премию «Золотой Орел». Даже самые лояльные к детищю Никиты Михалкова деятели кино, судя по высказываниям в социальных сетях, иронично относятся к выбору Экспертного совета (в его составе 450 деятелей культуры). Акулы кинокритики и вовсе прибегают ко всем формам юмора, рассказывая в статьях и постах о достижениях отечественного кино 2020 года.

Кинокритик Лариса Малюкова обыграла цитату Ленина из статьи «Памяти Герцена» на своей странице в ФБ: «Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа», чтобы пустить стрелу в победителя по числу номинаций – фильм Андрея Кравчука «Союз Спасения»:

— «Золотой орел» как бумеранг. Это очень удобно. Сами себя финансируют, сами снимают, сами и награждают. Это я про «Союз спасения». Более 13 номинаций. Молодцы! И задорная опереточная сказка «Стрельцов» — примерно 10 раз претендент.

«Блокадный дневник», по всей видимости проскочил по квоте ММКФ. Сериалы тоже примечательные, особенно «Магомаев». И актерские работы… Вообще узок круг «лучших» и страшно далеки они от народа, — заметила один из самых уважаемых кинокритиков с мировым именем.

Фильмы, основанные на реальных событиях, и с большим бюджетом, «Союз спасения», «Стрельцов», по данным Кинопоиска, с очень низким рейтингом кинокритиков: 20 – «Стрельцов» и 39 — «Союз спасения». Разве что не ленивый хлестко не прошелся по историям о декабристах и выдающемся футболисте Эдуарде Стрельцове. Если сопоставить самые яростные мнения с хвалебными, то два главных претендента на «Золотой орел» — далеко не шедевры.

Один из самых цитируемых кинокритиков Зинаида Пронченко очень удивилась лидерам короткого списка премии «Золотой орел»:

— На звание лучшего фильма (и ещё в 14 номинациях) претендует «Союз спасения» — вот уж некрофилия, что умерло и закопано, снова достали и сажают за стол в 21 году. А «Стрельцов»? Я думала его создатели рады, что мелкими перебежками пересекли прокатную пустыню и остались никем не замеченные, — поделилась своими наблюдениями Зинаида Пронченко.

Кинокритик Вячеслав Шмыров прямым текстом обвинил премию «Золотой орел» в злоупотреблении родственными связями и блатом:

— Год, конечно, не был сколько-нибудь прорывным, но все-таки не до такой степени, чтобы свести его к шести названиям в кинопродукции (плюс еще четыре, где по одной второстепенной номинации), телесериал «Магомаев» включить в число лучших сериалов года, а творческую молодежь представить именами сына Алексея Учителя и дочки Никиты Михалкова.

В итоге получился список не «про искусство» и не «про жизнь».

Этот список мог бы быть, конечно, «про зрительский успех», но ни один из фильмов, попавших в номинацию «Лучший фильм», как я понимаю, не вышел на порог своей окупаемости (а то и просто пока не вышел в прокат), — возмущается Вячеслав Шмыров.

Телевизионный журналист Дмитрий Крылов в комментарии к посту Вячеслава Шмырова заметил:

— Обидно и горько за Владимира Наумова (президента Академии национальной премии «Золотой орел»), и других именитых мастеров, что пошли на поводу какой-то сиюсекундной фигни от Никиты Михалкова. Суета сует.

Продюсер Юлия Мишкинене выразила негодование по поводу номинантов премии:

— Такое впечатление, что академики успели только несколько фильмов посмотреть. До других руки не дошли . А до сериалов вообще не дошли.

Экспертный Cовет премии «Золотой орел» рекомендовал для голосования:

57 полнометражных игровых фильмов, 16 мини-сериалов (до 10 серий включительно) и 11 сериалов

(10 и более серий) из премьер сезона 2018-2019 годов. За награду «лучший игровой фильм» борются: «Блокадный дневник» (режиссер Андрей Зайцев), «Дорогие товарищи!» (Андрей Кончаловский), «Лед 2» (режиссер Жора Крыжовников), «Союз спасения» (режиссер Жора Крыжовников). «Стрельцов» (режиссер Илья Учитель).

Торжественная Церемония вручения Премий «Золотой Орел» состоится 22 января 2021 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм.

Анжелика Дин