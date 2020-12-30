СМИ: принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци планируют сыграть вторую свадьбу в 2021 году

30.12.2020, 10:38, Разное

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Планы на свадьбу принцессы Беатрис – дочери опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – и итальянского аристократа, бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци выпали на, мягко говоря, не самый удачный год: пара планировала устроить торжество с полагающимся им королевским размахом, но вместо этого обвенчалась в маленькой Часовне всех святых, что на территории Виндзорского замка, в присутствии очень ограниченного количества людей. Однако, по информации королевского эксперта Мид МакГрат, Беатрис и Эдоардо все-таки планируют сыграть вторую – куда более роскошную – свадьбу в 2021 году.

Мы слышали, что Беатрис и Эдо готовят вторую церемонию, и принцесса наконец получит возможность надеть оригинальное платье, в котором она планировала быть изначально, – рассказала МакГрат в эфире подкаста HeirHeads.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Как известно, для свадьбы Беатрис выбрала образ, вдохновленный стилем своей бабушки. На ней было винтажное платье Нормана Хартнелла, принадлежавшее королеве, а также тиара Queen Mary Diamond fringe, в которой Елизавета II выходила замуж за принца Филиппа в 1947 году. Букет невесты был собран из жасмина, нескольких видов роз, душистого горошка и других растений.

Напомним, свадьба Беатрис откладывалась несколько раз: то из-за отца невесты, принца Эндрю, который в ноябре прошлого года оказался замешан в секс-скандале (в том же месяце королева Елизавета II отстранила его от исполнения общественных обязанностей и отменила масштабный праздник в честь 60-летия сына – вместо него был устроен скромный семейный обед), то из-за продолжительного “мегзита” и новостей о разводе старшего внука Елизаветы II. Также сообщалось, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению, а конная процессия к месту венчания будет заменена на проезд в автомобиле. В марте этого года стало известно об отмене свадебного приема – из-за того же коронавируса, а еще позже – и о переносе всей свадьбы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо – 4-летним Вулфи – принцесса неплохо ладит.