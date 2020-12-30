 

Спецслужбы Китая отчитались об уничтожении троллейбусной системы Москвы

30.12.2020, 9:51, Разное
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В штаб-квартире Разведывательного управления армии Китая, состоялось чествование сотрудников, вернувшихся из России. Они принимали участие в операции по ликвидации московского троллейбуса, которая завершилась полным успехом.

Как сообщает «Жэньмин жибао», почётные медали получили 59 членов разведгруппы, действовавшей в Москве без дипломатического прикрытия с середины 2010 года. Имена награждённых засекречены, а фотографировать их можно только со спины. Поблагодарить отличившихся разведчиков пришли ветераны китайских спецслужб, а также генерал-майор Чэнь Юи, возглавляющий разведуправление НОАК. В своей речи он с удовлетворением отметил, что ликвидация троллейбуса в Москве уже привела к серьёзному ухудшению ситуации в городе и усилению зависимости России от Китая в транспортной сфере.

То, что разгром троллейбусной системы приведёт к затруднениям в передвижении москвичей, китайская разведка знала доподлинно. В середине девяностых годов в Пекине приняли программу замены троллейбусов автобусами на природном газе, а затем электробусами. Кампания полностью провалилась, а её негативные последствия ощущаются до сих пор. В 2010 году, когда пекинский троллейбус был реабилитирован, и власти начали его восстанавливать, НОАК решила использовать эту программу для нанесения ущерба потенциальному противнику. Диверсионные группы направили в разные города мира, однако только в Москве атака имела успех. Операция закончилась 25 августа, но из-за эпидемических ограничений команда только сейчас смогла добраться до Пекина.

На сегодняшней церемонии представили три московских троллейбуса, которые разведчики взяли в качестве трофеев и тайно вывезли в Пекин. В течение недели желающие смогут осмотреть машины у штаба разведки на ул. Северной Аньдэпи в районе Сичэн, а потом их перевезут в Военный музей Китайской революции на улице Чанъаньцзе в центре Пекина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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