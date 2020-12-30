Скандалы: Стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы превысила 1 млрд долларов

30.12.2020, 9:48, Разное

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На «Авито» выставили на продажу элитную квартиру около Патриарших прудов площадью 900 квадратных метров стоимостью 2,7 млрд рублей

На сайте объявлений «Авито» выставили на продажу элитную квартиру около Патриарших прудов. За жилье площадью 900 квадратных метров просят 2,7 млрд рублей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авито недвижимости». Речь идет о квартире с двумя террасами, расположенной на последнем этаже 8-этажного дома в Гранатовом переулке. Один квадратный метр пентхауса со свободной планировкой обойдется покупателю в 3 млн рублей, что сопоставимо со средней ценой квартиры площадью около 50 квадратных метров в Приволжском федеральном округе.

На «Авито» также продают апартаменты на 95 этаже небоскреба в «Москва-Сити». Это жилье площадью 2,2 тыс. квадратных метров стоит 2,6 млрд рублей (1,2 млн рублей за квадратный метр). Наконец, на третьем месте в рейтинге самой дорогой недвижимости на «Авито» находится особняк в Турчаниновом переулке в районе Хамовники, который стоит 2,3 млрд рублей. Площадь трехэтажного здания с чердаком, подвалом и подземным паркингом составляет 2,6 тыс. квадратных метров. Таким образом, квадратный метр особняка стоит около 890 тыс. рублей.

Напомним, в августе этого года аналитики компании Savills сообщили, что общая стоимость 100 самых дорогих квартир Москвы превысила 1 млрд долларов, тогда как годом ранее этот показатель составлял 917 млн долларов.