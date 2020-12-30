Скандалы: Сергей Собянин сыграет свою партию

30.12.2020, 9:48, Разное

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Мэр Москвы придумал, как перехитрить «Единую Россию» перед выборами в Госдуму

Мэрия Москвы начала активно готовиться к выборам в Госдуму. Кампания 2021 года будет для столичных властей крайне сложной – прежде всего это связано с невысокими рейтингами «Единой России» в Москве и одновременно с серьёзным падением доверия москвичей к Сергею Собянину по итогам коронавирусного года. Градоначальник, потеряв поддержку жителей, сам стал фактором нестабильности и электоральных рисков. Тактика мэрии на выборах в Госдуму претерпевает серьёзные изменения. Базовый сценарий – дистанцирование Собянина от московского списка и кандидатов из «Единой России» и поиск «аполитичных кандидатов» из числа узнаваемых фигур – спортсменов, шоуменов и звёзд Instagram.

Формальное отношение мэра Москвы к «Единой России» уже успело породить ряд слухов. Одни заподозрили Сергея Собянина в нежелании поддерживать и федеральный список ЕР на выборах в Госдуму. Другие увидели причину подчёркнутого нейтралитета градоначальника в том, что он связывает своё будущее после выборов 2021 года с другим местом работы.

Несмотря на то, что, как любой другой руководитель региона, назначенный президентом Владимиром Путиным, Сергей Собянин должен был обеспечивать поддержку партии власти, последние годы он демонстрировал удалённость от «Единой России», формируя проект группы независимых кандидатов «Моя Москва».

Выборы в Москве – сложная история для мэрии, так как рейтинг ЕР здесь один из самых низких в стране, пояснил «Октагону» директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его оценкам, рейтинг партии власти в столице, возможно, уже ниже 20–25 процентов.

Именно поэтому, считает собеседник, путь к победе при помощи самовыдвиженцев видится более логичным. Что касается самого мэра Москвы, то он, по мнению Гращенкова, не хотел бы ассоциировать себя с ЕР:

– Но и уклоняться от задачи Собянин не станет. У Собянина это последний срок – переизбираться мэром Москвы после 2023 года он не сможет. Поэтому политические итоги для него не так важны, как перспективы сохранения власти в верхах при её трансфере. Так что своё внимание он сейчас сосредоточил именно на этом.

По информации «Октагона», одним из независимых одномандатников, который пойдёт в Госдуму от мэрии, а не от «Единой России», станет проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Сама Касамара пока отказалась подтвердить изданию возможное участие в выборах, пояснив, что «живёт университетской жизнью».

Источник в столичной мэрии сообщил, что среди одномандатников-единороссов будут замены. В частности, уйдут отработавшие только один созыв депутаты с низкой узнаваемостью в своём округе:

– Три-четыре одномандатных округа могут сразу освободить для оппозиции. Рассматривают возможность перехода некоторых депутатов Мосгордумы в Госдуму. Среди таких кандидатов Сергей Митрохин из «Яблока», есть шансы у кое-кого из вменяемых коммунистов из Мосгордумы, – говорит собеседник «Октагона».

Следующий состав Госдумы будет играть огромную роль в переходном периоде 2021–2024 годов, считает политолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов:

– Будет проведена огромная кадровая работа. Если раньше люди могли скрываться за списками партии, то теперь появится очень серьёзная «внутренняя цензура». Кроме того, списки будут защищать не рекламные ролики, не мультяшные люди, а защищать будут те самые кандидаты, которые в этих списках окажутся.

Баширов подчеркнул, что сегодня нет необходимости в абсолютном доминировании «Единой России».

Баширов напомнил, что Собянин – глава органа исполнительной власти, поэтому предпочитает сохранять равноудалённость:

– Другой вопрос – когда появятся переломные сюжеты, например, выборы, что он скажет?

В Москве будет реализован прагматичный подход: где-то упор будет сделан на яркие персоналии, где-то – на партийное продвижение, утверждает в беседе с изданием политолог Виктор Потуремский. По его мнению, вопрос «партия или кандидат» является базовым для грядущих выборов.

– Надо признать, что жёсткой поддержки «Единой России» со стороны Собянина нет, – отмечает Потуремский.

Московские власти уже закрепили основные округа за политтехнологическими командами, которые начали мониторинги и замеры, рассказала директор НИЦ «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. По её данным, «примерно в половине из 15 округов, если не больше, будут новые лица»:

– Москва сейчас озабочена поиском перспективных и приемлемых кандидатов. Основная ставка будет, конечно, на одномандатников. Московское руководство «Единой России» уже не раз озвучивало свои намерения: ни округа оппонентам.

Курбангалеева утверждает, что Москва опять попытается пойти по легчайшему пути, ведя рекрутинг среди селебрити. При этом, по словам собеседницы «Октагона», позиционирование мэра Москвы Сергея Собянина в ходе будущих выборов пока не определено:

– Во время выборов в Мосгордуму Собянин старался выдерживать паузу. Сейчас во многом будет зависеть от позиции президента РФ – насколько тот будет ассоциировать себя с «Единой Россией».

Михаил Белый