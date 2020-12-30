 

Сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи поздравил с Новым годом слушателей их первого подкаста: аудио

30.12.2020, 9:46, Разное
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Второе утро на нашем сайте начинается с новостей о маленьком Арчи – сыне принца Гарри и Меган Маркл, правнуке королевы Великобритании Елизаветы II. Вчера стало известно, что герцог и герцогиня Сассекская в благотворительных целях  приобрели 100 шапок из шерсти мериноса ручной работы от имени своего маленького сына, а сегодня у поклонников семейства по всему миру впервые появилась возможность послушать голос малыша. Несколько часов назад Гарри и Меган представили свой первый аудиоподкаст на Spotify, интернет-сервисе потокового аудио, с которым пара заключила контракт несколько недель назад. Приятным сюрпризом стало появление в конце выпуска 1,5-годовалого Арчи.

– Ты можешь сказать что-то вот сюда, – говорит Гарри сыну. – Повторяй за мной, готов? Счастливого… 
– Счастливого, – повторил Арчи.
– Нового… – продолжил Гарри.
– Нового года, – вспомнил фразу Арчи.

Гарри и Меган с Арчи во время африканского тура, 2019 год

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Публикация от Meghan (@addict_to_meghan)

Умилению не было предела не только у родителей – смех Гарри бесподобен, но и у всех слушателей, которые дождались конца подкаста. Кстати, это был праздничный выпуск, в котором знаменитые друзья пары согласились поделиться своими позитивными и вдохновляющими историями из прошедшего года. В числе таких звезд – Элтон Джон, Джеймс Корден, теннисистка Наоми Осака, продюсер Тайлер Перри (тот самый, что сдавал Гарри и Меган в аренду свой особняк) и другие. Сами герцог и герцогиня Сассекские также решили поделиться особенной деталью, которая всякий раз дарит им светлые воспоминания. Это песня Этты Джеймс – This Little Light of Mine, звучавшая во время церемонии венчания пары.

– Эта песня очень много значит для нас, – отметил Гарри.
– Она играла, пока мы спускались по ступеням церкви. Мы хотели, чтобы именно эта музыка играла в тот день, когда мы решили связать свои жизни воедино, – продолжила Меган.  

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