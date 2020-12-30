 

СК будет возбуждать по одному уголовному делу против Навального за каждый день его отсутствия в России

30.12.2020, 9:31, Разное
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Следственный комитет Российской Федерации пригрозил Алексею Навальному возбуждением новых уголовных дел, если политик в скором времени не вернется из Германии в Россию.

Следователи, ссылаясь на статью Lancet, мотивируют свое решение тем, что Навальный уже достаточно здоров для нахождения в СИЗО.

– Удивляться здесь совершенно нечему. Материалы на фигуранта собирались очень давно и за последние 10 лет их накопилось предостаточно. Теперь началась их плановая реализация. Мы настоятельно рекомендуем Алексею Анатольевичу как можно скорее приехать в Россию и посетить наше здание в Техническом переулке, чтобы уладить все формальности. Ведь рано или поздно больничный у него закончится и ему все-таки придется возвращаться. Ну зачем себе лишний срок наматывать?» — заявил представитель Следственного комитета Игорь Мухин.

В ведомстве подчеркнули, что у Навального остается не так много времени для возвращения. Новое уголовное дело будет возбуждено уже 30 декабря, затем следователи уйдут на новогодние каникулы до 11 января, после чего процесс возбуждения продолжится в обычном режиме. В случае игнорирования выдвинутого требования Навальный рискует выйти из тюрьмы не раньше 2036 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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