Власти в истерике – Почему в отношении Навального завели новое уголовное дело о хищении в особо крупном размере?

30.12.2020, 7:31, Разное

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального о хищении на 356 млн рублей пожертвований, которые предназначались нескольким организациям, связанным с оппозиционным политиком. Дело заведено по статье 159 ч. 4 – мошенничество в особо крупном размере, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. Заявление опубликовано на сайте СК.

Следователи утверждают, что были похищены средства из следующих НКО:

“Фонд борьбы с коррупцией”,

“Фонд поддержки средств массовой информации “Пятое время года”,

“Фонд организации и координации защиты прав граждан”,

“Фонд правового обеспечения граждан”,

“Фонд защиты прав граждан “ШТАБ”.

“С физических лиц было собрано более 588 млн рублей в качестве пожертвований. Эти средства предназначались исключительно на цели фондов. По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели – приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены”, – говорится в заявлении СК.

Алексей Навальный заявил, что возбуждение дела не стало для него неожиданностью и назвал его ответом на расследование о своем отравлении «Новичком». «Это не то дело, которым грозили мне вчера! А новое, — написал политик у себя в Instagram, — Вчера они сообщили, что изменят условный срок по прежнему делу на реальный, а сегодня сообщают, что я украл половину пожертвований, которые вы перечислили на ФБК»

«Я ж сразу сказал в ролике: они попытаются посадить меня за то, что я не умер в том самолете, а потом искал своих убийц. За то, что доказал: за всем стоит лично Путин. Я до попытки меня убить не молчал, а после тем более не буду», — написал оппозиционер в своем Telegram-канале.

Его соратник Леонид Волков считает, что цель возбуждения дела – не допустить возвращения Навального в Россию.

«Напомню, что дело о донатах уже есть, это «дело ФБК». Оно ведется полтора года. В рамках этого дела у нас было четыре волны обысков, полтора года заморожены счета, изъято несколько сот единиц техники. Так и нет ни одного потерпевшего, ни одного сомнительного рубля, ничего вообще. И вот они придумывают новое дело про то же самое — объявляют все пожертвования наших сторонников за много лет “мошенничеством”», — считает Волков.

«Обратите внимание на “иных лиц” — будут давить и на тех, кто сейчас [находится] в России», – отреагировали в ФБК.

Координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов рассказал Настоящему Времени, вернется ли Навальный в Россию, несмотря на уголовное дело, и как это отразится на работе ФБК и других организаций.

— Олег, хотелось бы услышать ваш комментарий по этому делу.

— Алексей Навальный практически сразу говорил, что против него будет возбуждаться много новых уголовных дел. Путин будет просто в ярости и будет пытаться со своей стороны сделать все, чтобы не дать Алексею вернуться в Россию. Мой прогноз, что в ближайшее время мы увидим социальное соревнование между радостными ведомствами, кто придумает более изощренное и более интересное уголовное дело на Алексея. Мы видим, как возбудили дело на Любовь Соболь, одну из очень близких к нему людей, политическую соратницу и мою коллегу. Мы видим, как против него попытались увести уголовное дело в последний день испытательного срока по другому уголовному делу, которое признают несостоятельным. Сегодня в 21:15 появилось новое уголовное дело. Я думаю, что завтра или 31 числа кто-то может еще какое-то уголовное дело на него завести. Но самое главное, что Алексей продолжает реабилитацию и планирует вернуться в Россию.

Мы видим, что сейчас власти действительно в истерике. Они не очень понимают, что можно сделать, и у них не так много идей. Сложно придумать что-то новое после того, как человек не умер после применения химического оружия. Что дальше? Атомную бомбу взорвать где-то под Воронежем? Причем наша команда готовится к новому витку давления на людей, которые участвуют в деятельности штаба, ФБК и других близких к нам оппозиционных структур.

— Олег, а возвращение Алексея Навального сейчас под вопросом?

— Нет, оно не под вопросом. Алексей как говорил об этом раньше, так и продолжает говорить об этом сейчас. Он сейчас продолжает лечение. Когда реабилитация закончится, он вернется в Россию. Не имеет значения, что завели очередное, не первое уголовное дело. Это такое соцсоревнование. Это не влияет на самом деле практически ни на что.

Помните, в 2014-м или в 2013 году было такое дело о Yandex-кошельках? При финансировании избирательной кампании Алексея Навального в мэры Москвы, когда за него проголосовала треть москвичей, были пострадавшие, которые донатили свои деньги на компанию через Yandex-кошельки. Но пострадавших ищут до сих пор. Дело не закрыто, многие люди, такие как Николай Ляскин, Константин Янкаускас, продолжают быть фигурантами этого дела. Ничего нового не происходит, кроме того, что ко все новым людям, которые делали переводы, приходят и спрашивают: “А вы точно не пострадавший?”

Просто еще одно уголовное дело. Это не очень радостная новость, конечно, потому что любые уголовные дела это обыски, это какие-то неприятные действия со стороны следователей, со стороны оперативников. Часто эти уголовные дела заводятся просто для того, чтобы попытаться как-то унизить или напугать. Но в реальности они заканчиваются ничем. Остановить деятельность Алексея, ФБК или структуры штабов это не может.

— А вам было известно о том, что Следственный комитет каким-то образом проводит какие-то следственные действия? Потому что есть комментарии юристов на этот счет. Они говорят, что, чтобы возбудить дело о мошенничестве, нужно хотя бы опросить, должна быть какая-то потерпевшая сторона.

— Вы знаете, я повторюсь, есть огромное количество уголовных дел. Дело ФБК. Дела, связанные с мошенничеством, с неисполнением решения суда, огромное количество дел. Поэтому к нам постоянно приходят какие-то полицейские и следователи, пытаются получить какие-то документы, не имея на то никаких оснований. Эта работа идет с их стороны в постоянном режиме.

Постоянно они пытаются продлить аресты счетов. Продлить сроки, чтобы не возвращать технику, которую они воруют каждые несколько месяцев. Лично у меня не было информации о том, что они готовят какое-то новое очередное уголовное дело, связанное с мошенничеством. Мы понимаем, что этих уголовных дел будет все больше и больше и в них будет вовлечен самый большой круг лиц. К сожалению, власти не очень разбираются, кто к чему причастен, кто к чему не причастен. Им нужно сделать одну простую вещь. Показать начальству, что они исполняют волю человека, который засел в бункере. Они хотят показать: «Вот, мы делаем все, чтобы Навальный не вернулся, мы на него еще одно дело заведем, на соратников его заведем дело или счета какие-нибудь заблокируем». Делают они это постоянно и интересно, что они так активизировались к Новому году. Видимо, планы закрывают. Видимо, чувствуют, что какая-то их оперативная работа установить, что у Алексея улучшается состояние.

— А может, дело в том, что надвигаются выборы в Госдуму.

— Да, надвигаются выборы в Госдуму, вы чуть-чуть меня опередили. В 2021 году будут выборы в Государственную Думу. Власть видит, что у нее падает рейтинг, падает поддержка. “Единую Россию” не очень любят, да и Путин, на самом деле, тоже тренд нисходящий. С одной стороны, этими репрессиями, а с другой стороны, с помощью каких-то откровенных подачек они пытаются изменить ситуацию. Но сколько вы ни придумайте уголовных дел против Навального, Путина из-за этого никто больше любить не будут.