От богемных платьев до уютных пижам: лукбуки новогодних коллекций российских дизайнеров

29.12.2020, 19:02, Разное

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Ulyana Sergeenko

Изделия из коллекции вечерних платьев Ulyana Sergeenko выполнены в лучших традициях модного Дома: элегантные силуэты, фирменные корсеты, декоративные вырезы, асимметричный крой и благородные ткани, украшенные кружевом, бисером, пайетками. Главные цвета коллекции – черный, красный, изумрудный и небесно-голубой. Образы дополняют вышитые бисером перчатки, выполненные в технике ручной вязки — crochet, шелковые головные уборы, а также фантазийные сумочки из линии от-кутюр — в форме балерины, лошадки-качалки и бокала, усыпанного кристаллами.

SILVASHI

Российский бренд SILVASHI выпустил новогоднюю капсулу, в которую вошли платья из эко-кожи, замши и струящиеся комбинации, а также брючные костюмы – от классических “троек” до расслабленных вариантов в пижамном стиле. Так, жакет с моделирующим эффектом составит гармоничный “лук” с платьем-комбинацией либо с рубашкой свободного кроя и асимметричной юбкой. Костюм в пижамном стиле, выполненный из фактурного мягкого бархата, подойдет тем, кто проведет праздники дома.

Alena Akhmadullina

Новогодняя коллекция Alena Akhmadullina рассказывает историю о царевне с суперспособностями. В новый дроп вошли модели для всех форматов новогодних мероприятий. Шелковое платье-комбинация – для смелой и решительной царевны на вечеринке в близком кругу. Сдержанное бархатное белое платье – для утренников и семейных мероприятий. Для drama queen – черное платье с расстегивающимися рукавами и золотыми пуговицами.

MY812

Создавая капсулу, дизайнер бренда MY812 Альбина Зуева старалась делать комфортные вещи, не лишенные торжественности, ведь предстоящий Новый год большинство из нас отметит дома. В коллекции есть как лаконичные универсальные модели, которые могут существовать в повседневном гардеробе, так и хрупкие особенные вещи – например, шелковый топ с объемными рукавами. Большая часть коллекции традиционно выполнена из шелка, все вещи сделаны вручную в петербургской студии MY812.

CHAIKA

Российский бренд CHAIKA выпустил новогоднюю коллекцию, где стиль соседствует с комфортом и минимализмом. В эпоху унисекс-моделей создатели бренда решили посвятить лукбук первозданной женственности. Это настроение романтичности и легкости отражается в пастельных тонах, струящихся тканях и элегантном крое. В коллекцию вошли костюмы в пижамном стиле, струящиеся платья-комбинации, топы на бретельках в бельевом стиле, романтичные блузки и летящие юбки.

Victoria Andreyanova

Дом Victoria Andreyanova представил лимитированную новогоднюю капсулу. В унисекс-линейку вошли свитшоты с объемными рукавами, футболки, лонгсливы и худи с капюшоном. Линию объединяет символ предстоящего года – Бык, который залинкован в принты в виде изображений животного, текста скороговорок и рамок, имитирующих нагрудный карман. Основные цвета капсулы – белый, красный и черный.

OMUT

Марка украшений OMUT выпустила новогоднюю съемку, в которой приняла участие бигендерная модель Жасмин Гумбатова. Так о проекте рассказывают создательницы бренда Настя Климова и Алена Коваль:

Мы нашли Жасмин в TikTok и сразу же влюбились. Она транслирует очень важные для нас ценности – силу духа, открытость, самоиронию и легкое отношение к себе. Жасмин говорит, что завела TikTok, чтобы высмеивать свои комплексы и потоки агрессии, с которыми она сталкивается из-за своей внешности и небинарного самоопределения.

Проект создан в сотрудничестве с локальными марками одежды – Inshade, Sorry I’m Not, Titova Studio, Hovanskie.