Тайны фигурок Номоли: Монстры, созданные неизвестной культурой

29.12.2020, 9:03, Разное

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Датировка этих фигурок варьируется от 2500 лет до 17 тысяч лет и согласно легендам они были созданы во времена развитой, но давно позабытой западноафриканской цивилизации, которая имела статус большой Империи.

Фигурки Номоли – это изображения причудливых человекоподобных существ, вырезанные из мыльного камня, известняка или гранита. Они небольшого размера и родом из Сьерра-Леоне и Либерии (Западная Африка).

Неизвестно, какой их точный возраст и какая культура создала их. Белым путешественникам эти фигурки встречались примерно с 15 века нашей эры, но уже тогда они считались единственным доказательством существования в этих местах некой древней "империи".

Чаще всего их связывали с культурой местной народности менде, так как у них была и есть традиция класть эти фигурки в качестве амулетов в гроб с покойником. Однако менде и их соседи киси также расставляют такие фигурки рядом со своими домами и полями, так как верят в их защитную способность и просят у них обеспечить хороший урожай и здоровье.

Есть легенда, что самые древние фигурки Номоли были случайно найдены шахтерами в алмазных шахтах и датированы 17 тысячами лет. Некоторые другие при изучении получили датировку в 2500 лет.

Фигурки чаще всего изображают гиперболизированных людей с большими носами и толстыми губами, сидящих на корточках, но есть и изображения чешуйчатых монстров с зубастыми пастями, у которых руки и ноги человеческие.

Уфологи привычно считают подобные статуэтки изображениями пресловутых рептилоидов, но традиционные ученые пока так и не определились с основной версией того, кого изображают эти фигурки и для какой реальной цели они создавались.

Есть теория, которая опирается на западноафриканские мифы, согласно которым однажды в стародавние времена Бог прогневался на Ангелов, превратил их в людей и отправил в наказание жить на Землю (напоминает сюжет сериала "Сверхъестественное", но такие мифы и в самом деле существуют). Считается, что статуэтки Номоли как раз и изображают этих "падших Ангелов".

Если принять за должное, что статуэтки Номоли действительно очень древние, то это ломает историческое повествование о том, что развитая цивилизация проникла в Западную Африку лишь около 400 лет назад с португальцами.

С фигурками Номоли часто связывают и загадочные "небесные камни". Эти камни в небольших количествах находят только в Сьерра-Леоне и они представляют из себя каменные куски, словно покрытые голубой глазурью.

Согласно местной легенде, это в буквальном смысле окаменевшие куски неба, которые когда-то упали сверху и разбились на более мелкие осколки. Наука до сих пор не признает существование этих камней и мало кто брался за их изучение.

Есть очень спорное заявление, согласно которому однажды Институт драгоценных камней Музея естественной истории провел анализ "небесных камней" и результаты были ошеломляющими: он якобы показал, что камни были созданы искусственно и состояли из 77% кислорода, 20% углерода и извести, кремния и следов иридия.

К слову, иридий на Земле просто так не найти, он встречается чрезвычайно редко и считается, что он имеет метеоритное происхождений.