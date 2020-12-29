Чупакабры и Собакочеловек могут отпугивать людей особенным звуком

29.12.2020, 8:58, Разное

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Чупакабра и некоторые другие криптиды, которые также давно контактируют с людьми, по всей видимости используют некоторые методы защиты с помощью особых звуков, которые отпугивают от них людей.

Теория о том, что некоторые криптиды обладают способностью издавать инфразвук, чтобы отпугнуть от себя человека или напугать его, не новая. Считается, что такой способностью, к примеру, обладают йети. Они могут издавать звук, невоспринимаемым человеческим ухом, от которого человека охватывает сильный страх или у него начинает болеть голова.

Однако есть еще одна теория, согласно которой чупакабры или иные криптиды могут издавать вполне слышимый человеком звук, похожий на свист, который также действует как проверенное средство по отпугиванию очевидцев.

По рассказам известного американского уфолога Ника Редферна, много лет назад он бывал в Пуэрто-Рико и местный гид Орландо Пла поведал ему кое-что интересное о чупакабрах, о чем до того не знал ни один исследователь-криптозоолог.

Сначала он рассказал историю о том, что чупакабры очень восприимчивы к свистящему звуку. Настолько, что если при виде чупакабры начать насыщенно свистеть, то чупакабра якобы на некоторое время застынет на месте, словно завороженная этим звуком.

Похожий свистящий звук, только куда более резкий и глубокий, способна издавать и сама чупакабра, если ощутит себя в опасности. По словам того же Орландо Пла, якобы он слышал историю о том, как местный житель загнал чупакабру в угол и тогда она начала так громко "свистеть", что у человека от этого звука создалось впечатление, словно в его барабанные перепонки вонзаются острые иглы.

Закончилось это тем, что человек, не в силах терпеть сильную боль в ушах, был вынужден убежать подальше, после чего чупакабра благополучно убежала.

Нечто похожее встречалось и во время контактов в так называемыми Догменами (он же Собакочеловек). Этот очень специфический для США криптид похож на собаку или волка, который ходит на двух задних лапах.

Иногда его путают с оборотнем, но в отличие от последнего у Догмена очень мало человеческих черт. Он реально похож просто на вертикально ходящего волка или собаку. Также Догменов никогда не замечали за изменением своей формы тела.

Вокруг них много споров, начиная от того, что этих существ просто путают с обычными волками или собаками, которые поранили лапы и из-за этого могут двигаться странным образом, или считая, что за Догмена очевидцы принимают более привычных йети.

В августе 2008 года в регионе между Остином и Сан-Антонио (штат Техас) владелец небольшого ранчо около 11 утра объезжал свои земли и вдалеке увидел то, что поначалу принял за оленя. Но когда он подъехал поближе, то обмер от страха, так как явственно увидел возле дороги большого волка, стоящего вертикально на задних лапах.

Он наблюдал за ним с расстояния примерно в 30 футов (9 метров), а потом ощутил себя плохо. Не от страха при виде этого монстра, а словно он заболел. И случилось это в момент, когда существо повернуло голову и уставилось прямо на него, а потом "выстрелило" в него "звуковой волной".

Владелец ранчо воспринял этот звук как "глубокое гудение" и когда гул настиг его, он тут же ощутил тошноту, головокружение и ощущение стянутости и скованности в руках.

Он испугался и тут же попытался развернуть машину и уехать оттуда подальше, что ему кое-как, но удалось. И лишь когда он отъехал от монстра на достаточное расстояние, все негативные ощущения сразу пропали.