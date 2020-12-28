Подаренная Грефу православная икона самовоспламенилась

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28.12.2020, 18:51, Разное
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Православная икона «Знамение Пресвятой Богородицы», подаренная главе «Сбербанка» Герману Грефу, воспламенилась, когда он ехать вместе с ней в автомобиле. В результате инцидента банкир и его водитель не пострадали, однако автомобиль Грефа почти целиком сгорел.

Икону Грефу подарил официальный спикер Московского патриархата, директор синодального отдела цифровизации и технологий протоиерей Александр Каганович. Встреча топ-менеджеров произошла вечером 28 декабря в Москве, затем глава банка возвращался на виллу в Подмосковье на своём автомобиле BMW X7. Икона находилась в кейсе, с которого предположительно и началось возгорание.

К счастью, водитель оперативно среагировал на внештатную ситуацию – он прижал автомобиль к обочине и вместе с высокопоставленным пассажиром покинул салон. К прибытию служб иномарка целиком сгорела, судьба иконы и причины пожара не раскрываются.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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