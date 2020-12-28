 

Посольство России в Германии пригласило Навального на вакцинацию от коронавируса

28.12.2020, 18:31, Разное
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Российское диппредставительство заявило о начале масштабной вакцинации своих сограждан, проживающих на территории ФРГ. Всем соотечественникам были разосланы именные приглашения с предложением привиться от коронавирусной инфекции новейшей отечественной вакциной. Исключением не стал и оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в Германии на реабилитации после отравления «Новичком».

«Россия заботится о здоровье всех своих граждан, в том числе и тех, кто оказался за рубежом вдали от нашей медицины. В вопросе вакцинации политические взгляды Алексея Анатольевича не играют абсолютно никакой роли. Прививка должна быть бесплатной и доступной всем, как сказал наш президент. Господину Навальному нужно лишь явиться к нам в посольство в любое удобное для него время и наши доктора зачистят все проблемы. Вместо введения двух доз вакцины мы вполне обойдемся и одной. Нам нужно сделать всего лишь маленький укольчик и после этого Алексей будет полностью свободен», — заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

В посольстве добавили, что после вакцинации Навальный может испытывать легкое недомогание, потливость, галлюцинации и кому. Дипломаты заверили, что такая реакция организма вполне естественна и в этом случае стоит выпить таблетку парацетамола и хорошо выспаться.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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