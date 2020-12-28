 

Джош Бролин стал отцом в четвертый раз: первое фото и необычное имя ребенка

28.12.2020, 18:20, Разное
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Звезда “Железной хватки” и исполнитель роли Таноса во франшизе “Мстители” стал отцом в четвертый раз: второго общего ребенка 52-летнему актеру родила его 33-летняя супруга Кэтрин. Пара опубликовала первые снимки ребенка – у них родилась дочь, которой дали необычное имя.

Джош и Кэтрин Бролин Малышка Чапел ролилась в 6:20 вечера, 25 декабря. Наш маленький рождественский ангел. Чапел Грейс Бролин,- подписала снимок малышки Кэтрин, а Джош объяснил, почему они дали дочери имя, которое переводится как “часовня”:

Везде, где мы бы с Кэтрин ни путешествовали, всегда находили утешение в часовнях. Мы не особенно религиозные люди, но чувство Бога заполнило нашу жизнь, и часовни всегда были святилищами, в которых нас наполняло чувство благодарности.

Чапел Грейс БролинДва года назад точно также, через Instagram, общественность узнала о том, что Кэтрин ждет первого ребенка от Джоша, а затем, в конце 2018 года, на свет появилась малышка Вестлин. Пара познакомилась на работе – в течение двух лет девушка была личным ассистентом актера, а потом профессиональные отношения переросли в романтические. В 2016-м пара связала себя узами брака в Северной Каролине. Если для Кэтрин этот брак стал первым, то Джош был женат дважды: с 1988 по 1992 год он состоял в браке с актрисой Элис Адэйр, которая родила ему двоих детей – Эден и Тревора, а с 2004 по 2013 годы был женат на актрисе Дайан Лэйн. 

Кэтрин Бролин и ВестлинДжош и Кэтрин Бролин с дочкой



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