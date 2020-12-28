«Моя душа 10 минут парила над телом, а потом вернулась»

28.12.2020, 11:31, Разное

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Когда лошадь ударила его по голове копытом, он увидел себя парящим невысоко над своим же собственным распростертым на земле телом. Он провел в таком положении около 10 минут, и за это время ему сказали, что у него есть выбор уйти или остаться.

Мужчина по имени Гвен Б. около 50 лет назад получил сильную травму головы, после которой испытал необычный околосмертный опыт.

Все эти годы он молчал о пережитом, так как для него все это было слишком личным, но недавно он все-таки решился рассказать об этом другим и написал на сайт nderf.org, где собирают похожие истории.

Будучи подростком, Гвен бросился на помощь лошади, которую придавили двери конюшни. Он перепрыгнул через преграды, чтобы оказаться внутри стойла и попытаться освободить животное. Это сильно напугало лошадь, и она взбрыкнула. Последнее, что запомнил Гвен ― глухой удар копытом по голове.

"Следующее что я помню: парение примерно в восьми футах (около 2,43 м) над землёй и моим телом, распластавшимся на спине.

Я видел, как мой друг Джин скрестил мне руки на груди и вытащил из стойла. Лошадь тем временем развернулась и уткнулась носом в моё тело. Затем подбежал Стив, мой второй друг. Джин замахал руками и взволнованно попросил его позвать кого-нибудь на помощь".

В тот момент Гвен ощутил себя пузырём, похожим на полупрозрачное серое облако. Пузырь не мог слышать звуки, говорить или стать видимым для всех. Однако Гвен мог ясно мыслить и понимал, что происходит вокруг. Он не испытывал страха и огорчения, лишь несколько отстранённое любопытство к ситуации.

После того, как Стив побежал за помощью, Гвен оказался в безграничном сером тумане. Он не заметил каких-либо существ, но ощущал их присутствие. Следом у него возникло чувство величайшей удовлетворённости и благополучия, и Гвен услышал:

"Ты можешь остаться или уйти ― это твоё решение. Но мы хотели бы, чтобы ты сделал некоторые вещи".

Это было сказано беспристрастным тоном, без какого-либо давления или осуждения. Гвен решил, что хочет вернуться. В этот же миг открылся ревущий водоворот, который начал его затягивать.

"Это будет больно", ― успел подумать подросток о возвращении в своё травмированное тело.

Придя в сознание, Гвен почувствовал сильную боль и чувство невыносимой печали о том чудесном месте. Им овладело отчаяние, он лежал на спине со скрещёнными на груди руками. Лошадь так и продолжала тыкаться в него носом, а Джим старался отогнать животное.

"Голова ужасно болела. У меня частично отслоилась сетчатка, было множество сколов на правой скуловой дуге и глубокая рваная рана до кости. Я был без сознания минут 5-10, и уверен что мне предложили выбрать: умереть или вернуться в своё тело.

Я до сих пор ощущаю невыносимую печаль из-за возвращения в своё тело. Прошло уже 50 лет, а я до сих пор помню этот момент, как будто он произошёл сегодня утром. Надеюсь, я выполнил то, что они от меня хотели".