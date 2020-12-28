Демонический дом Манроу на Русском холме в Сан-Франциско

28.12.2020, 11:21, Разное

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Исследователи аномальных явлений отмечают этот случай как удивительный и даже уникальный. Ведь полтергейст не просто буйствовал, он в какой-то момент показал всем людям свой облик и этот облик ужаснул каждого.

В 1851 году богатый калифорнийский магнат недвижимости Дж. Манроу, будучи по совокупности еще и отличным инженером-строителем и математиком, выстроил себе на живописном Русском холме в Сан-Франциско величественный дом в швейцарском стиле.

Дом действительно вышел очень красивым и был окружен пышным садом, с которого открывался захватывающий панорамный вид на залив Сан-Франциско. Это казалось очень хорошим местом для жизни, если бы вскоре дом не захватили злобные паранормальные силы, которые превратили его из особняка мечты в приют кошмаров.

Все началось вскоре после переезда семьи Манроу в новый дом. Сначала с относительно безобидных вещей, вроде пропажи мелких вещей с привычного места и нахождении их в совершенно неожиданных местах. К примеру тарелки на столе менялись местами, а сахар мог мгновенно поменяться местом с перцем.

Затем обитатели дома стали слышать стучащие звуки, идущие с потолка, стен или из-под пола. Сначала люди посчитали это деятельностью грызунов, но когда звуки усилились и "барабанить" стало почти постоянно, как днем, так и ночью, люди стали понимать, что тут творится что-то нечистое.

Полтергейст интенсивно нарастал. Теперь предметы не просто двигались сами собой, но норовили при этом ударить по людям. Самым страшным случаем такого рода был момент, когда сам Манроу чудом уклонился от летящего в него топора.

Однако время шло и члены семьи Манроу постепенно начали привыкать к двигающимся предметам. Более того, многие из них считали это довольно забавным, словно столкнулись с шалостью детей. Жена Манроу признавалась, что эти странные вещи не сколько пугали ее, сколько раздражали из-за своей ребячливости.

"Сегодня я купила дорогой чепчик в центре города, а вернувшись домой, положила его на пианино. В следующий момент я отвернулась, а когда снова взглянула на него, то все кружева были начисто сорваны с чепчика!".

Довольно долгое время семья Манроу никому из посторонних не рассказывала об этом, но однажды глава семьи сам проговорился о полтергейсте своему другу Алмарину Бруксу Полу – горному инженеру, а потом и знакомому адвокату Уильяму Родсу. Оба они не сговариваясь посоветовали Манроу провести в его доме спиритический сеанс, чтобы связаться с этими духами и узнать, что им нужно.

19 сентября 1856 года вся семья Манроу, а также Пол и Родс собрались в доме Манроу. Они сели за большой стол, зажгли множество свечей, а потом внезапно вокруг них громко и беспорядочно застучало. Спустя пару мгновения предметы с полок "ожили" и начали падать на пол, книги раскрывались и закрывались, а на всех участников сеанса напал невидимый шутник, крепко щипая их за части тела.

Но и это никого не испугало настолько, чтобы покинуть дом. Люди взялись за руки и спросили духов, кто они. Ответ был незамедлителен – из ниоткуда раздался голос, который назвал свое имя Джеймс Кинг Уильям, но потом он "передумал" и сообщил, что его зовут Капитана и что когда-то она была женщиной с Гаити, которая скончалась от старости.

Мистера Манроу эти ответы не устроили и он вслух назвал духа лжецом, а потом попросил его показаться всем на глаза. Духа это рассердило. Не успел Манроу закончить свою речь, как что-то с громким треском ударилось в окно, а потом за окном все увидели стоящую темную фигуру. Люди ринулись к окну, чтобы ее рассмотреть, но фигура тут же пропала.

Тем временем, пока в гостиной проводился сеанс связи с духом, в соседней комнате отдыхал после рабочего дня скромный слуга. Внезапно все услышали его испуганный крик, после чего слуга прибежал в гостиную и сообщил, что в его комнате находится чудовище. В этот момент темная фигура снова появилась в окне гостиной и на этот раз ее было очень хорошо видно.

"Это ужасное видение было самой страшной фигурой, что видел человеческий глаз. Никакой язык не смог бы описать ее. Оно стояло там в лунном свете, безмолвное и неподвижное, величественное в своем ужасном уродстве. Если бы все фантастические черты Ада объединили свои черты в один шедевр уродства и отвратительного безобразия, даже у них не получилось бы столь страшное лицо.

Оно было чернее самой черной полуночи, а на голове и теле его была накинута белоснежная мантия, похожая на накидку из свежевыпавшего снега. Казалось, будто олицетворенный грех схватил одежду серафима и накинул на свое израненное от молний и пламени Ада тело.

Его лицо было обращено к нам в профиль и я видел в его чертах выражение жестокости и мести, омраченные хмурым взглядом вечного отчаяния. В нем не было и проблемка надежды. Его лицо было таким ужасным, таким отталкивающим и таким угрожающим и черным, что вся группа в ужасе бежала из дома", – так описывал эту встречу Уильям Родс.

Когда люди стали покидать гостиную, все вещи в ней словно взбесились, мебель прыгала и "танцевала", предметы парили в воздухе или летели в людей, некоторые из людей подверглись настоящей бомбардировке из различных предметов. А когда самые первые добежали до входной двери, то с ужасом увидели, что она заблокирована одной из створок двери, которая была сорвана с петель.

После этого люди побежали в библиотеку, где немного успокоились и решили продолжить сеанс, чтобы утихомирить духа. И неожиданно у них получилось. Мебель и предметы перестали двигаться, а люди стали ощущать, что их нежно поглаживают невидимые руки.

"Сразу же все ощутили как их трогают и ласкают множество рук, они гладили их по волосам и щекам и некоторые из этих рук постепенно становились видимыми. Иногда можно было увидеть как человека глядит целая дюжина рук", – писал Родс.

Все это продлилось недолго, после чего в доме стало очень тихо и спокойно. Можно было подумать, что напуганные люди больше не захотят жить в этом доме, но ничего подобного, уже на следующий вечер они снова решили провести такой же сеанс.

В этот раз все было еще более страшно, Родс пишет, что ощущал как невидимые руки трогают его, дергают за волосы, а потом сталкивают со стула. А когда он упал со стула, невидимая сила подняла его в воздух и швырнула на стол для сеанса.

На следующий вечер, во время третьего сеанса (!), полтергейст снова активизировался и теперь был еще сильнее, выламывая окна и разбивая стекла. В какой-то момент все увидели светящийся шар, который принял форму надгробия, а потом исчез. Лишь после этого семье Манроу перехотелось снова устраивать сеансы.

Слухи быстро расползлись по округе и дом Манроу стали называть Демоническим домом, а в желтой прессе стали появляться причудливые и сильно приукрашенные рассказы о событиях, которые в нем происходили.

Полтергейст бушевал в доме Манроу еще несколько месяцев, а потом пропал так же резко, как и возник. Когда мистер Манроу скончался от старости и его дом был продан некому Джону Клампке, тот уже не испытывал в доме ничего необычного.

В 1917 году дом Манроу был снесен, чтобы освободить место для перспективного 19-этажного жилого дома. Этот дом и сейчас стоит и в нем никогда не происходило ничего паранормального.

Исследователи полтергейста до сих пор не знают, что могло вызвать такой мощный выплеск в доме Манроу, ведь на месте этого дома ранее не было ни индейского кладбища, ни места казни или чего-то еще, что могло активизировать беспокойных духов. Также известно, что эта сила не была сосредоточена вокруг кого-то из детей Манроу и не отдавала предпочтений никому из членов семьи, донимая всех одинаково.