Биограф Николы Теслы утверждает, что ученый контактировал с инопланетянами

28.12.2020, 11:12, Разное

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«…Он сказал, что это звучит так, как будто люди разговаривают друг с другом. Он делал записи, говоря, что на самом деле он слышал, как разумные существа с другой планеты разговаривают друг с другом, хотя он не знал, на каком языке они говорили. Но он все еще чувствовал, что понимает их… »

Тим Р. Шварц, известный биограф Николы Теслы , говорит, что, возможно, была связь между футуристическим изобретателем и разумными инопланетянами, согласно его полуавтобиографической книге Потерянные журналы Николы Теслы: HAARP — Chemtrails and Secrets of Alternative 4 .

Эта гипотеза не более чем подчеркивает тайну, окружающую Теслу, личные документы и записи которой, по большей части, были конфискованы правительством США. Многие думают, что его изобретения могут быть потенциально опасными для интересов отрасли.

Как объяснил Шварц, во время испытания одного из своих многочисленных изобретений Тесла обнаружил радиопередачи, которые относились к внеземным коммуникациям. После этого события изобретатель стал бы одержим созданием более совершенных и мощных радиоприемников.

Во время тестирования устройства, как заявил Шварц в интервью, Никола Тесла подслушал радиопередачи, которые, по его мнению, на самом деле приписывались внеземной связи:

«Он дошел до того, что заявил, что фактически принимает голосовые передачи. Он сказал, что это звучит так, как будто люди разговаривают друг с другом. Он делал записи, говоря, что на самом деле он слышал, как разумные существа с другой планеты разговаривают друг с другом, хотя он не знал, на каком языке они говорили. Но он все еще чувствовал, что понимает их ».

В то время видные ученые предполагали, что Марс может быть убежищем для разумной жизни в нашей солнечной системе, и Тесла сначала подумал, что эти сигналы могут исходить с красной планеты.

В то время как наиболее известные записи и личные записи Теслы находятся в руках армии США, Шварц утверждает, что приобрел ряд частных записей на аукционе 1976 года.

Автор утверждает, что вся эта информация пропала с лица Земли после визита якобы « Людей в черном ».

Как отмечает National Geographic, большая часть Tesla была захвачена правительством, но большая часть его имущества позже была передана его семье, и многие оказались в Музее Теслы в Белграде, который открылся в 1950-х годах.

Но некоторые бумаги Tesla все еще засекречены правительством США.

Изобретения Теслы вышли далеко за рамки электричества. Он сделал революционные открытия, такие как беспроводная радиосвязь, газотурбинные двигатели, вертолеты (хотя идея возникла у Да Винчи), флуоресцентные и неоновые лампы, торпеды и рентгеновские лучи среди прочего. К моменту смерти Тесла владел почти 700 патентами по всему миру.

«Я никогда не смогу забыть первые ощущения, которые я испытал, когда до меня дошло, что я наблюдал что-то, что может иметь неизмеримые последствия для человечества. Я чувствовал себя так, словно присутствовал при рождении нового знания или при открытии великой истины.

«Мои первые наблюдения просто напугали меня, потому что в них было что-то таинственное, если не сказать сверхъестественное, и я был один в своей лаборатории ночью; но в то время идея о том, что эти возмущения являются разумно управляемыми сигналами, еще не представлялась мне».