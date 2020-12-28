 

Монеточка прокомментировала новость о своей свадьбе с Виктором Исаевым

28.12.2020, 10:32, Разное
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Певица Монеточка (настоящее имя – Елизавета Гырдымова) несколько дней назад вышла замуж за музыкального продюсера Виктора Исаева, с которым она встречалась довольно давно. Поскольку многие СМИ неправильно описали род деятельности молодого человека, Монеточка решила подробнее рассказать о муже.

Лиза Монеточка и Виктор ИсаевРебята, раз уж так много разговоров вокруг нашей свадьбы, я хотела пояснить одну детальку. Везде пишут, что я вышла замуж за своего продюсера, но дело в том, что Витя – не мой продюсер и никогда вообще не продвигал артистов в таком смысле. Он – композитор, музыкант. А я поэт. И надпись “prod” в наших треках и альбомах всегда означала sound production – производство музыки. За продвижение отвечает наш менеджер Максим Гну и Елена Гырдымова,- написала Лиза, отметив, что не испытывает неприязни к парам, где певица выходит замуж за продюсера, но это не их вариант:

Так что мы соавторы, напарники, соплеменники… А теперь еще и супруги. Но никак не певица и продюсер. Хотя никакого хейта к таким парам я не испытываю, просто хотела исправить нюанс, который давно резал мне ухо. А еще спасибо вам за поздравления!!! Я счастлива и люблю вас!

Лиза Монеточка и Виктор ИсаевНапомним, 26 декабря Монаточка опубликовала в Instagram фото обручальных колец с гравировкой Love blind (“Любовь слепа”), сообщив, что они с Исаевым поженились. Позднее, в Instagram-историях, артистка сказала, что стала “той самой одноклассницей, которая первой среди всех выскочила замуж”, а также поинтересовалась, “успех это или поражение”.

Лиза Монеточка и Виктор ИсаевИлья Куснирович, Виктор Исаев и Лиза Монеточка



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