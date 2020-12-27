«Меня сглазила гадалка ФСО»: Валерий Соловей объяснил свои последние неудачи

27.12.2020, 19:31, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Политолог и основатель движения «Перемен» Валерий Соловей прокомментировал неудовлетворительные результаты своей политической деятельности. Он считает, что Кремль применил против него новейшие технологии влияния и навел сильнейшую порчу.

«Я предсказывал, что этой осенью должны были начаться массовые протестные акции, к которым власть так активно готовилась все лето. Я нисколько не ошибся в своем прогнозе, но в существующее положение дел были внесены значительные коррективы со стороны Кремля. Федеральная служба охраны президента обратилась за помощью к могущественным силам для стабилизации обстановки в стране. Власть почувствовала опасность и задействовала против меня и моих сторонников 13-й отдел ФСО, который занимается наведением сглаза и порчи. Это довольно старая структура, она существует с 1991 года. Специалисты этого подразделения помогали Борису Ельцину выйти из комы и избраться на второй срок в 1996 году. На их счету еще много успешных операций по установлению нужного курса рубля, влиянию на американские выборы и препятствованию проникновению ЛГБТ-идей в Россию. В этом подразделении собраны знатоки оккультных наук, ведьмаки и гадалки. Как раз одна из таких гадалок и устроила атаку на меня. Вынужден признать, что это было не смертельно, но неприятно. Благо со мной оказалась моя счастливая булавка, которая приняла на себя часть удара, и я провел всего лишь 10 суток в спецприемнике в Санкт-Петербурге», — заявил профессор Соловей.

Соловей добавил, что больше всего досталось его сторонникам из движения «Перемен». Его соратники ощутили на себе весь спектр расстройств от легкого недомогания до умственного помешательства, а у некоторых был диагностирован коронавирус британского типа. Не смотря на это, Валерий Соловей будет продолжать борьбу и обещает глобальные перемены в России в следующем году.