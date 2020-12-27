Почему не надо брать вещи умерших

27.12.2020, 11:51, Разное

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После смерти пожилой индианки, девочка-подросток забрала к себе в дом старую вешалку, которая принадлежала покойной.

А после этого в ее доме стали твориться разные пугающие вещи, которые продолжались до тех пор, пока они не избавились от вешалки.

Эту историю назад рассказала пользовательница с сайта Reddit под ником "Maleficent-Spell5621". Случилось это в 2012 или 2013 году, когда умерла женщина, жившая неподалеку от нее. Эта женщина была родом из индейской резервации черноногих, но переехала в городок со своим мужем и на протяжении десятилетий ее семья жила неподалеку в одной местности с домом автора истории.

Автор не была лично знакома с ней, но ее отец никогда не мог сказать о ней ничего, кроме хорошего. Она была милой, вежливой и отличной соседкой.

"Я не помню, когда именно умер ее муж, но потом ее сын уехал из дома и она стала жила одна. И по словам моего отца, она часто говорила ему о том, что наша община с лощиной и разбросанными тут и там домами, полны духов. И она рассказывала моему отцу, что регулярно общается с ними, а он полностью ей верил.

Так вот, когда она скончалась, от нее остался дом и небольшая деревянная хижина, и я не совру, когда скажу, что однажды мы – подростки, от любопытства решили пойти туда. Со мной был 13-летний мальчик и еще один 14-летний сосед.

Мы вошли в хижину, потому что она была не заперта, мы ничего там не трогали, но нашли необычную книгу. Позже мы узнали, что это была клика с магическими заклинаниями, но я уже не могу вспомнить, как она называлась.

Спустя месяц или около того, когда ее дом уже начал ветшать, приехал сын соседки, чтобы вывезти ее вещи. И он оставил огромный мусорный контейнер с теми вещами, которые не захотел забирать с собой.

Мы конечно же пошли посмотреть, что там такое и я увидела там необычно красивую вешалку для одежды. Она напоминала дерево без листьев и у нее были ветки, на которых можно было вешать одежду. Мне почему-то очень захотелось забрать ее.

Я отнесла ее на нашу кухню. Прошло несколько дней и однажды я пошла на кухню перекусить. На улице было уже очень темно и когда я искала еду, я случайно взглянула на окна на закрытой веранде, что прямо рядом с кухней. И я увидела там черный силуэт женщины с длинными волосами, стоящий за окном.

Я точно понимала. что это не могло быть лишь моим отражением, потому что мои волосы были не настолько длинными, а кроме того, я стояла боком к окну, а фигура стояла лицом к окну и ее длинные волосы падали ей на плечи.

Я закричала от страха и побежала рассказать маме о том, что увидела, но она мне не поверила. Потом я сказала своему отцу и он ответил, что это мог быть призрак умершей соседки, которая пришла за своей вешалкой. Когда я упомянула, что видела длинные волосы, он рассказал, что в молодости у соседки были красивые черные длинные волосы. Эти его слова потрясли меня до глубины души.

Через пару дней мой отец был на кухне и услышал, что кто-то стучится в окно. Наша собака тоже услышала этот стук и начала рычать, смотря в окно. Отец подошел к окну, но никого там не увидел.

К слову, окна у нас выходят на задний двор, где уже начинается лес, а ближайший дом находится примерно в четверти мили отсюда, на холме. То есть теоретически, сюда бы никто не мог просто так прийти и стучаться в наши окна.

Прошло еще несколько дней и моя мама находилась на веранде, собирая паззл возле окна, когда услышала царапающие звуки от окна. Она тоже никого за окном не увидела, но вскоре ушла с веранды.

Потом мы стали замечать, что громкость телевизора увеличивается сама по себе, а некоторые вещи меняют свое местоположение и находятся не там, где их оставляли. Я не знаю, было ли это связано с вешалкой, но как толко мы избавились от этой вещи, все сразу прекратилось.

Моя тетя увезла вешалку на распродажу на церковном дворе и там ее кто-то купил. Хотела бы я узнать кто, и что с ним потом случилось, но думаю, что ее след уже потерян. С тех пор я не беру и не покупаю подержанные вещи".