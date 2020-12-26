 

Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

26.12.2020, 18:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о наиболее популярных подарках среди россиян к новому 2021 году. Главным новогодним сюрпризом оказались подарочные сертификаты на еду из различных супермаркетов и служб доставки. Второе место досталось предметам гардероба за счет появления в 2020-м тренда на многоразовые лицевые маски, третье разделили между собой свечные наборы, официально одобренные РПЦ, а также наклейки на смартфон, защищающие от 5g излучения и заражения Covid-19.

«Минувший год оказался настоящим испытанием для миллионов жителей нашей страны, кто-то умер, кто-то продолжил жить дальше. Безусловно, смерть каждого человека – трагедия, но когда речь доходит до трехзначных чисел, то это уже статистика. Хочу от всего сердца поздравить россиян с наступающим 2021 годом и помните, в Новый год не важно, что ты трескаешь – икру или помои, главное урчать с кайфом», – заявил глава Росстата Виктор Мясницкий.

Завершение 2019 года, по мнению работников Росстата, проходило на более оптимистичной ноте, известный исполнитель Тимати, совместно с компанией «Мираторг» отбеливал ангуса для москвичей, пенсионный фонд Российской Федерации публиковал рекомендации, как недорого накрыть новогодний стол для пожилых людей, а работники мавзолея после корпоратива извинялись за этикетку от колбасы на лбу Ленина.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / Кандидатами в президенты России смогут стать только граждане, занимавшие ранее этот пост

11.10 / В России разрешили эвтаназию для иностранных граждан

23.07 / Есть пострадавшие: в Подмосковье на трассе “Крым” произошло массовое ДТП

14.08 / «Кетчупом мазали в подворотне, потом выбегали»

17.12 / Мнение: Двойная авиапремьера, лидерство России по интернету и страна-гелиоколонка

22.08 / В Большом каньоне в США обнаружили окаменелые следы возрастом 313 млн лет

28.10 / Политтехнолог и автор «Новой газеты» Виталий Шкляров уехал из Беларуси

22.12 / В Египте отдыхают тысячи туристов с поддельными ПЦР-тестами

14.10 / Жительница Великобритании впала в кому и забыла 20 лет жизни

02.10 / Три горы, две дыры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска