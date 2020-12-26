Росстат объявил сертификаты на еду главным подарком россиян к Новому году

26.12.2020, 18:31, Разное

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Федеральная служба государственной статистики опубликовала данные о наиболее популярных подарках среди россиян к новому 2021 году. Главным новогодним сюрпризом оказались подарочные сертификаты на еду из различных супермаркетов и служб доставки. Второе место досталось предметам гардероба за счет появления в 2020-м тренда на многоразовые лицевые маски, третье разделили между собой свечные наборы, официально одобренные РПЦ, а также наклейки на смартфон, защищающие от 5g излучения и заражения Covid-19.

«Минувший год оказался настоящим испытанием для миллионов жителей нашей страны, кто-то умер, кто-то продолжил жить дальше. Безусловно, смерть каждого человека – трагедия, но когда речь доходит до трехзначных чисел, то это уже статистика. Хочу от всего сердца поздравить россиян с наступающим 2021 годом и помните, в Новый год не важно, что ты трескаешь – икру или помои, главное урчать с кайфом», – заявил глава Росстата Виктор Мясницкий.

Завершение 2019 года, по мнению работников Росстата, проходило на более оптимистичной ноте, известный исполнитель Тимати, совместно с компанией «Мираторг» отбеливал ангуса для москвичей, пенсионный фонд Российской Федерации публиковал рекомендации, как недорого накрыть новогодний стол для пожилых людей, а работники мавзолея после корпоратива извинялись за этикетку от колбасы на лбу Ленина.