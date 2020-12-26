Покупателям «Пятёрочки» запретили чистить картошку перед взвешиванием

26.12.2020, 9:31, Разное

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Представители X5 Retail Group выступили с заявлением о запрете на очистку картофельных клубней от кожуры перед взвешиванием во всех магазинах сети «Пятёрочка».

Связан запрет с участившимися случаями подобного мошенничества.

– Очистка от кожуры перед взвешиванием овощей, фруктов и любого другого товара, имеющего кожуру, будет расцениваться как кража. Также запрещается удалять ветки, листья, гнилые части, а также мыть и отчищать от грязи все продукты, продающиеся в развес, — говорится в предупреждении для покупателей.

Одним словом «Пятёрочка» запретила любыми способами уменьшать массу взвешиваемого продукта.

Также, согласно официальному документу, покупатели не смогут сначала взвесить товар, а потом положить в фасовочный пакет, так как в таком случае не учитывается вес пакета, а это противоречит новым правилам магазина.

Многие покупатели были возмущены такими ограничениями. На данный момент планируется коллективное письмо в Роспотребнадзор.