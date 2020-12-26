 

Покупателям «Пятёрочки» запретили чистить картошку перед взвешиванием

26.12.2020, 9:31, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представители X5 Retail Group выступили с заявлением о запрете на очистку картофельных клубней от кожуры перед взвешиванием во всех магазинах сети «Пятёрочка».

Связан запрет с участившимися случаями подобного мошенничества.

– Очистка от кожуры перед взвешиванием овощей, фруктов и любого другого товара, имеющего кожуру, будет расцениваться как кража. Также запрещается удалять ветки, листья, гнилые части, а также мыть и отчищать от грязи все продукты, продающиеся в развес, — говорится в предупреждении для покупателей.

Одним словом «Пятёрочка» запретила любыми способами уменьшать массу взвешиваемого продукта.

Также, согласно официальному документу, покупатели не смогут сначала взвесить товар, а потом положить в фасовочный пакет, так как в таком случае не учитывается вес пакета, а это противоречит новым правилам магазина.

Многие покупатели были возмущены такими ограничениями. На данный момент планируется коллективное письмо в Роспотребнадзор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.10 / Александр Морозов рассказал, почему не общается с пасынком

14.07 / Мнение: Книга «Как снимали “Гордость и предубеждение”»

23.10 / Кейт Бекинсейл рассталась с 23-летним бойфрендом Гуди Грейсом

03.09 / Дерзкие налетчики обчистили ларек с мороженным в Подмосковье

06.09 / Для восстановления лесного фонда Россия закупит у Китая 100 тысяч саженцев сосны

09.10 / Муж бьёт, Таня пьёт? – Личное мнение

10.08 / «В каждом человеке есть солнце»: Светлана Ходченкова восхитила подписчиков фото без макияжа

14.08 / Новое качество жизни: в чем преимущества московской программы реновации

09.12 / Песков: Санкт-Петербург находится у “красной черты” из-за коронавируса

25.10 / Пашинян предложил призывать россиян в Вооружённые силы Армении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска