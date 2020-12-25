 

Морской ангел

25.12.2020, 6:00, Разное
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KEVIN REOME  THU DEC 24, 2020

 

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Называть  это  создание  с яркими полупрозрачными крыльями и грациозными движениями   плавающим морским слизнем (брюхоногим моллюском) или Gymnosomata –  кажется  абсолютно неправильным. И  даже  дьявольские  рожки  на маленькой головке  не  мешают  называть  его   «морским ангелом».

Но они ловят свою жертву, “стреляя”  щупальцами из “лица”, а затем вырывают добычу из ее панциря, проглатывая ее целиком. Разве это  создание  не заслуживает более зловещего названия? Нет. Его  называют «Ангел» из-за упомянутых выше симпатичных радужных крыльев, которые  природа создала для ледяных русских морей.



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