Как ухаживать за волосами зимой: 8 советов эксперта

24.12.2020, 19:36, Разное

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Зимняя погода, а, вернее, непогода – это настоящее испытание для наших волос. Морозный и холодный воздух на улице, горячий и пересушенный воздух в помещении создают эффект качелей: волосы теряют влагу, из-за чего становятся поврежденными и сухими. Тесные шапки и тяжелые капюшоны стесняют и дополнительно повреждают поверхность волос. Будучи обезвоженными, волосы становятся еще более пористыми, и начинается замкнутый круг: возникшая в результате сухости пористость не позволяет удерживать влагу, а пересушенный и кондиционированный воздух в помещении повышает сухость, что впоследствии приводит к ускоренному сечению, обламыванию и истончению волос, а также к потере части кутикулярного слоя. Так что же делать и как ухаживать за своим волосами в этот непростой период времени?

1. Мягкий шампунь

Самое первое, что рекомендуется использовать, это мягкий шампунь с увлажняющими компонентами, желательно не содержащий сульфаты, отличающийся уровнем рН, приближенным к коже головы. На коже головы накапливаются мертвые чешуйки, жир и пот, по этой причине мытье волос нужно начинать с массажа кожи головы с шампунем, а затем распределять его по длине. Шампунь подбирается индивидуально для каждого человека, по типу волос и кожи головы. Желательно подбор средств доверить профессионалу, стилисту, работающему с волосами и прекрасно разбирающемуся в косметике, представленной в салоне, нежели продавцам в магазинах, задача которых, чтобы клиент ушел с покупкой. Среди моих рекомендаций – продукты Mod’s Hair, Kerastase и L’Oréal Professionnel.

2. Прохладная вода

Мытье волос горячей водой заставляет чешуйки открываться и вытягивает из них липиды, за счет чего волосы теряют блеск. Чтобы избежать этого, мойте волосы прохладной водой. Также стоит опасаться высоких температур: горячий воздух действует так же, как и горячая вода. Подбирайте на фене среднюю температуру высушивания, предварительно нанеся на волосы термозащиту.

3. Теплое полотенце

Народное средство, которое помогает усилить эффект масок и средств по уходу. Благодаря теплу действующие вещества глубже, лучше и быстрее проникают в структуру волоса. После мытья рекомендуется дополнительно обработать волосы увлажняющим или разглаживающим спреем или маслом.

4. “Нет” холоду

Уход за волосами зимой подразумевает тщательное высушивание до выхода на улицу. Это обусловлено не только риском заболеть, но и сильным стрессом для волос: они мгновенно переохлаждаются и становятся более ломкими.

5. Бережная сушка

Не рекомендуется высушивать волосы вручную полотенцем: этот метод поднимает чешуйки, а местами и частично повреждает кутикулярный слой, поэтому волосы становятся тусклыми, пушатся. Лучше аккуратно снять полотенце, и позволить волосам высохнуть самостоятельно, но если есть проблема во времени, используй теплый фен, предварительно нанеся термозащиту, а также увлажняющий или разглаживающий спрей или масло.

6. Правильная регулировка фена

Использовать фен желательно на низких температурных режимах, предварительно нанеся на волосы термозащитный спрей. При сушке волос фен нужно держать на расстоянии не менее 10-15 см и направлять струю воздуха от головы к концам волос, это способствует более плотному закрытию и уплотнению кутикулярного слоя, что, в свою очередь, добавит блеска и плотности.

7. Забота о кончиках

Чувствительные кончики волос очень легко повреждаются от постоянного механического воздействия. Важной составляющей ухода за волосами зимой является забота о здоровье кончиков волос. Чтобы снизить уровень сечения кончиков, нужно использовать специальные уплотняющие и разглаживающие средства. Идеально в этом случае подойдут профессиональные стойкие уходы Fusio Dose и линейка продуктов двойного назначения Fusion для повышения эластичности волос от Kerastase, или серия Prolonger от Loreal Professionnel. А вот уже поврежденные или сеченные кончики лучше сразу же состригать, так как они способствуют дальнейшему сечению.

8. Предотвращение электризации

Пересушивание феном, сухой воздух в помещении, соприкосновения с мехом или синтетикой – от всего этого волосы электризуются. Справиться с этим можно с помощью кондиционера и несмываемого спрея, содержащего увлажняющие вещества – масла и протеины. Либо использовать уходы специальных серий с антистатическим эффектом. Высушивание феном с ионизацией также предотвращает накопление статического заряда на волосах.

Стоит отметить, существует ряд причин и проблем, которые не решаются самостоятельно в домашних условиях и с которыми все же следует обратиться в салон к специалисту, который предложит и подберет специально для вас уникальный комплекс профессионального ухода. Среди таких проблем – истонченность и ломкость, ослабленность фоликул (выпадение волос), потеря блеска, сечение концов и всей длины волос, очень сухие волосы.