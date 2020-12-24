 

Ани Лорак, Алена Хмельницкая и другие гости Women Christmas Dinner

24.12.2020, 18:42, Разное
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Вчера в ресторане Hamster состоялось мероприятие Women Christmas Dinner, которое посетили Ани Лорак, Елена Летучая, Ирина Безрукова, Алена Хмельницкая, Катерина Шпица, Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, Анна Пескова, Тутта Ларсен, Ирина Муромцева и другие.

На ужине гостьи пообщались в неформальной обстановке, поздравили друг друга с наступающими праздниками и отрепетировали проводы года, который для большинства стал нелегким. Ведущим вечера стал Антон Зорькин, который узнал у собравшихся и фирменные рецепты для новогоднего стола, и секреты, “как выглядеть на все сто в новогоднюю ночь”, и их планы на предстоящие – и долгожданные для многих – каникулы.

Анастасия Стоцкая, Эвелина Бледанс, Елена ЛетучаяАни ЛоракАлена ХмельницкаяКатерина ШпицаИрина МуромцеваИрина Безрукова и Марина КорпанТутта ЛарсенАнна ПесковаАлександра Попова и Марина Гончарук



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