“Танцующий миллионер” Джанлука Вакки впервые показал новорожденную дочь

24.12.2020, 18:42, Разное

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В последних числах октября итальянский миллионер, который прославился на весь мир благодаря пластике и умению танцевать так, “будто его никто не видит”, Джанлука Вакки впервые стал отцом – в 53 года! Скоро маленькая Блу Иерусалима, уверены, присоединится к танцам отца, пока же он выделывает па с коляской или спящей малышкой, лица которой мы не видели… До сегодняшнего дня: Джанлука, его возлюбленная Шэрон Фонсеки и их дочь украсили обложку нового номера испанского HOLA! и приняли участие в специальной фотосессии.

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

В первое время, когда я видел свою дочь, я мог только плакать и плакать, – признается Джанлука в интервью.

А Шэрон добавила:

На первом УЗИ нам сказали, что у нас будет мальчик, но Джанлука очень хотел именно девочку.

Шэрон Фонсеки и Джанлука Вакки

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Публикация от Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

Что ж, у таких людей, как Вакки, мечты, определенно, имеют свойство сбываться. Напомним, Джанлука стал известен благодаря видео, в котором он танцует со своей девушкой (на тот момент) Джорджией Габриэле на борту яхты под музыку Рики Мартина. В 2016 году ролик сделал его звездой Instagram, с каждым днем его популярность все возрастала, особенно в российском сегменте соцсети – осенью 2016-го Джанлукка прилетал в Москву на эфир к Андрею Малахову, который принес Первому каналу отличные рейтинги.

В 2017 году Джанлука и Джорджия расстались, после чего появилась информация о том, что миллионер – не такой уж миллионер, как хочет казаться. Итальянский банк BPM наложил арест на его имущество в связи с тем, что тот, увлекшись демонстрацией в соцсетях своей безоблачной богемной жизни, не сумел рассчитаться с долгами. По сообщению издания Corriere della Sera, суд арестовал имущество Вакки на сумму 10,5 миллионов евро – речь идет о яхтах, виллах и акциях, включая долю в гольф-клубе. На эту сумму холдинговая компания Джанлуки First Investments взяла кредит у Banco BPM, кроме того, сам танцор не полностью выплатил заем в 6 миллионов евро другому банку, взяв эти деньги на покупку виллы в Порто-Черво. Отмечается, что свои миллионы Вакки заработал благодаря семейному бизнесу по производству аппаратов по упаковке косметики, лекарств, чая и кофе – компании Industria Macchine Automatiche (IMA). При этом сам Джанлука не выполняет реальных функций, получая 5 миллионов евро в год за то, что, по его словам, “не вмешивается в управление”.

Подробнее о Джанлуке можно прочитать здесь.