 

Альбина Джанабаева, Дарья Мороз и другие знаменитости провели день в роли продавцов и курьеров ради благотворительности

24.12.2020, 16:00, Разное
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На днях в корнере Zasport, что на Усачевском рынке, поступили в продажу вещи из лимитированной коллекции с авторскими принтами и рецептами приготовления новогодних блюд. Каждый, кто купит новинку себе или в подарок близким, сможет еще и стать соучастником доброго дела: часть вырученных средств будет передана в фонд “Дом с маяком” на помощь неизлечимо больным детям и молодым взрослым.

Для привлечения внимания к этой акции в первые дни продаж коллекции в роли продавцов, курьеров и участников кулинарных мастер-классов выступили звезды спорта и шоу-бизнеса. В их числе фигуристы, олимпийские чемпионы Максим Траньков, Екатерина Боброва, Аделина Сотникова, телеведущие Юлия Барановская и Мария Третьякова, актриса Алиса Гребенщикова, дизайнер Анастасия Задорина, певицы Альбина Джанабаева и Татьяна Ткачук (“Моя Мишель”), актрисы Дарья Мороз, Татьяна Бабенкова, актер Чеслав Горовец, телеведущая Валерия Дергилева, певица Инна Маликова, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова. А амбассадорами коллекции стали актеры Дарья Мельникова и Юрий Борисов. 

Дарья МорозЮлия БарановскаяАделина Сотникова и Екатерина БоброваТаня ТкачукАнастасия ЗадоринаВалерия ДергилеваУльяна Донскова

По словам дизайнера, новая коллекция – это гастрономическое путешествие в картинках, вдохновленное ретрокулинарными книгами и скетчбуками. В нее вошли: футболки, худи, спортивные брюки, теплые комплекты из шапки и шарфа, фартуки и сумки-шопперы. В визуальную основу легли отрисованные вручную с долей юмора и фантазии рецепты приготовления новогодних блюд – салата Оливье, имбирных пряников. 

Максим ТраньковИнна Маликова и Юлия БарановскаяАлиса Гребенщикова Крой коллекции вдохновлен 90-ми: свободные широкие силуэты oversize и мягкая форма изделий, широкие манжеты на худи и большой капюшон создают ощущение комфорта и уюта. Футболки, худи и брюки выполнены из высококачественного плотного и мягкого футера, фартук и сумки – из эко-материала. Цветовые сочетания выбраны не случайно – это самый актуальный “мэтч” принта и изделия: сиреневый с красным, индиго с оранжевым, бежевый с желтым, зеленый с оранжевым.

Дарья Мельникова и Юрий Борисов



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