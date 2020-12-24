Каникулы в тепле: Дональд и Мелания Трамп покинули Белый дом и отправились во Флориду

24.12.2020, 15:06, Разное

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Даже несмотря на последний шанс встретить Рождество в Белом доме – да еще в такой красоте, Дональд и Мелания Трамп остались верными собственной традиции и вчера днем покинули Вашингтон, улетев в Палм-Бич, Флорида. Там находится их резиденция Мар-а-Лаго, где президентская чета ежегодно проводит в том числе и 10-дневные новогодние каникулы.

Если из холодного Вашингтона (0 градусов по Цельсию) Мелания улетала в черном шерстяном пальто и кожаных ботфортах от Christian Louboutin, то, приземлившись в Палм-Бич, где температура воздуха составила уже +24 градуса, первая леди переоделась в легкое черное платье в белый горох от Rachel Comey.

Дональд и Мелания приземлились во Флориде

Напомним, Трамп приобрел обветшавший особняк в округе Палм-Бич в 1985 году за 10 миллионов долларов и вложил миллионы в его перестройку, а в 1995 году превратил особняк в частный клуб. В особняке 126 комнат, общая площадь резиденции 5 800 квадратных метров. В предыдущие года Дональд и Мелания устраивали грандиозные новогодние вечеринки, за вход на которые приходилось платить. Например, в 2017-м билеты на вечеринку стоили 750 долларов для гостей и 600 долларов для ее участников, в праздничном меню были представлены: салат “Айсберг” с помидорами, беконом, красным луком и сыром рокфор, равиоли из мейнского омара с соусом из фенхеля, оливкового масла и цитрусового соуса и многое другое, писал Daily Mail.