 

Князь Монако Альбер и княгиня Шарлен поздравили подданных изысканной открыткой

24.12.2020, 13:18, Разное
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Вслед за Меган Маркл и принцем Гарри открытку в преддверии наступающего католического Рождества представили и князь Монако Альбер II с княгиней Шарлен и их детьми – принцем Жаком и принцессой Габриэллой. Традиционно никаких снимков из официальных туров или “у поленницы” – семейство специально готовилось к фотосессии, одевшись в праздничные наряды, идеально подходящие к мастерски украшенной елке. Снимок был сделан в Зеркальном зале Княжеского дворца еще 18 ноября, накануне празднования Национального дня Монако. 

Пусть дух Рождества сопровождает вас на протяжении всего следующего года. Желаем вам приятного Рождества и счастливого Нового года,

– говорится в подписи к открытке, опубликованной на официальной странице дворца в Facebook. 

У нас получилась милая фотография с совершенно иной по настроению праздничной елкой – в других тонах. Тут больше белого и серебристого, чем привычных красного и зеленого. Получилось очень красиво, – поделился впечатлениями с журналом People князь Альбер.

Также монарх рассказал о планах на предстоящее Рождество, формат празднования которого у большинства в этом году будет сильно отличаться:

У нас не было каких-либо планов, кроме того, чтобы остаться в пределах Монако и нашей резиденции Roc Agel. Мы за безопасность. Это будет совершенно иное Рождество, но мы постараемся сделать его настолько прекрасным, насколько возможным, для детей. Мы будем видеться с остальными членами семьи – небольшими компаниями, а в сам рождественский день они, возможно, придут к нам в гости, но это будет скромный праздник.



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