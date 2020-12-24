Умерла топ-модель Стелла Теннант: реакция Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и других звезд

24.12.2020, 9:42, Разное

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Топ-модель, муза Карла Лагерфельда и Оскара де ла Ренты Стелла Теннант умерла на 51-м году жизни, о чем сообщила ее семья в официальном заявлении.

С большой скорбью мы объявляем о скоропостижной кончине Стеллы Теннант – 22 декабря 2020 года. Стелла была прекрасной женщиной, которая вдохновляла всех нас. Ее будет очень не хватать,

– говорится в заявлении. Причина смерти модели – через 5 дней после ее 50-летия – не сообщается, однако полиция отмечает, что в случившемся нет “подозрительных обстоятельств”.

Стелла Теннант на показе ChanelСтелла Теннант родилась в семье аристократов: ее дед – 11-й герцог Девонширский Эндрю Кэвендиш, бабушка – писательница Дебора Кавендиш, герцогиня Девонширская. Теннант была замужем за французским фотографом Дэвидом Ласнетом, у них четверо детей.

Многие друзья и коллеги вспомнили Стеллу Теннант, написав трогательные посты в социальных сетях. Среди них – Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Карла Бруни, Виктория Бекхэм и другие.

Стелла Теннант, Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл и другие на церемонии закрытия Олимпийских игр в ЛондонеНаоми Кэмпбелл:

Верная, преданная, редкое сочетание красоты внутренней и внешней, ты была одной из тех, кто никогда не теряет любви – теплота друг к другу не меркла при каждой новой встрече. Без усилий – олицетворение изящества, даже когда ты просто сидишь в углу. Безвременный ангел среди нас. Мои глубочайшие соболезнования твоей прекрасной семье, детям, близким. Икона навсегда.

Синди Кроуфорд:

Стелла Теннант ушла слишком рано. Я всегда восхищалась ее бесстрашием и стилем. Мои молитвы – ее семье.

Кейт Мосс:

Покойся с миром, дорогая Стелла.

Стелла Теннант и Кейт Мосс на обложке W MagazineКарла Бруни:

Так грустно слышать о кончине удивительной Стеллы Теннант. Мои мысли и молитвы – ее семье.

Кристи Тарлингтон:

Что еще я могу добавить, чего не было сказано после печальной новости о смерти Стеллы Теннант? Кэролин Мерфи недавно опубликовала эту обложку, которая вызвала много воспоминаний о прошлом. Я помню, как встречалась со Стеллой в Лондоне в начале 90-х годов. Мы одевались рядом друг с другом за кулисами шоу. Она была такой красивой и нежной, абсолютно голой, кроме пирсинга в носу и больших черных сапог. Я запомню ее легкий смех и скромную силу. Позже, после того, как Стелла стала матерью, она будет рассказывать о детях, ферме и другой “спокойной” жизни. Стелла развивалась перед нами красиво, расслабленно и уверенно. Я никогда не представляла, что есть какие-то вещи, которые она не сможет сделать. Все, с кем она повстречалась в этой жизни, всегда будут восхищаться ею, уважать и скучать по ней.

Кэролин Мерфи:

Ты ушла так рано. Покойся с миром, моя дорогая.

Юбилейная обложка VogueНаталья Водянова:

Добрая и прекрасная душа покинула нас. Сердце разбито. Покойся с миром, икона.

Виктория Бекхэм:

Грустно слышать ужасные новости о Стелле Теннант. Она была невероятным талантом, человеком, которым я восхищалась и которого уважала. Это фото с открытия моего первого показа на Неделе моды в Лондоне в 2018 году, в честь моего 10-летнего юбилея в профессии. Было огромной привилегией иметь Стеллу в числе моделей, это так много значило для меня, я просто любила в ней все. Мои мысли с ее семьей.

Стелла Теннант на показе Victoria Beckham