Джессика Альба рассказала, как поддерживает себя в форме во время карантина

23.12.2020, 17:36, Разное

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Пандемия заставила переосмыслить свою жизнь многих, в том числе и 39-летнюю актрису Джессику Альбу, которая не только снимается в кино, заботится о муже, продюсере Кэше Уоррене, и троих детях – 12-летней Онор, 9-летней Хэвен и 3-летнем Хейсе, но и развивает собственный бизнес. На минуточку, штат ее компании The Honest Company, которая производит экологичные потребительские товары, превышает 190 человек! Став героиней cover-story нового выпуска американского Women’s Health, Джессика рассказала о своем ритме жизни до карантина и во время его и о том, как заботится о себе. Приводим самые интересные цитаты.

О стремлении к совершенству

Раньше я постоянно просыпалась среди ночи – в поту, с учащенным сердцебиением и ощущением паники внутри. Я привыкла к таким моментам. Я все время стремилась к совершенству: помню всякие мелочи и не могу не думать о них. Думаю, с этим сталкиваются многие женщины, но это не нормально. Теперь, когда я начинаю нервничать, тут же вспоминаю про дыхательную гимнастику и стараюсь сфокусироваться на энергии любви, добра и спокойствия.

О физических нагрузках

Мне всегда казалось, что чем больше я потею во время занятий спортом, тем быстрее уйдут лишние килограммы. Что мне нужно тренироваться, пока мышцы не откажут, пока я не почувствую, что как будто пробежала марафон – такими жесткими я видела свои тренировки. Наконец я нашла баланс и больше не считаю себя неудачницей, если во время фитнеса не довожу себя до изнеможения. Недавно я начала заниматься пилатесом на реформере: сделав упражнения, я чувствую каждую мышцу в своем теле.

Сейчас Джессика занимается 2-4 раза в неделю, и порой тренировка сводится к обычной прогулке, во время которой актриса слушает какой-нибудь интересный подкаст.

О диете

Четыре дня в неделю я стараюсь есть только овощные блюда и не употреблять алкоголь. В пятницу, субботу и воскресенье – никаких ограничений. Таким образом мне удается регулировать свое питание.

Об уходе за кожей

Каждое утро я наношу на лицо маску, а на губы – толстый слой бальзама. Пока пью кофе, кожа увлажняется. Каждый раз мой сын реагирует на маску так, будто впервые видит: “Мама, что это?” Но это напоминает мне, что я имею полное право заботиться о себе: день нужно начинать с любви к себе.

О плюсах карантина

Благодаря пандемии я научилась спокойно относиться к пока незаконченным делам, не искать постоянно ответы на все вопросы, позволять себе ошибаться. Я осознала, что радость могут принести самые незначительные моменты: например, когда мы играем с детьми за ужином, когда сын показывает новый трюк на своем скутере или когда мы просто гуляем всей семьей. Вот что по-настоящему важно.