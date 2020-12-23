 

Манекенщик Матвей Лыков станет отцом во второй раз

23.12.2020, 14:54, Разное
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Один из самых известных манекенщиков России, добившийся успеха за рубежом, также знакомый зрителю по фильму Тимура Бекмамбетова “Он – дракон” и сериалу “Туристическая полиция 2”, Матвей Лыков станет отцом во второй раз. Об этом он сообщил лично на своей странице в Instagram, опубликовав фото своей беременной супруги – Джессики Стеренос.

Создали для себя лучший подарок на 2021 год,

– подписал фото Матвей, где позирует вместе с Джессикой и их дочкой Сьенной, которая появилась на свет в январе 2019 года. Лыков и Стеренос, к слову, в этом году отметили 6-ю годовщину со дня свадьбы.

Матвей Лыков с женой и дочкойРадость за пару испытывают не только многочисленные поклонники манекенщика, но и его родители – мама Алла и отец, знаменитый актер Александр Лыков. К слову, в роли дедушки Александр, получивший широкую известность благодаря роли капитана милиции Владимира Казанцева в телесериале “Улицы разбитых фонарей”, выступает не впервые. Помимо Сьенны, у него есть внук Давид и внучка Авдотья, которых родила старшая дочь актера Екатерина.

Матвей Лыков с женой и дочкой



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