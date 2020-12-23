В Белоруссии запретили Деда Мороза

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23.12.2020, 12:17, Разное
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23 декабря суд Центрального района Минска по заявлению Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД признал Деда Мороза экстремистским персонажем.

Как пояснила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сочетание бело-красных цветов в костюме Деда Мороза – это неприкрытый призыв к экстремизму и свержению действующей власти.

В министерстве внутренних дел уточнили, что действия ведомства нацелены на выявление террористических ячеек, члены которых переодеваются в костюмы Дедов Морозов и подбивают детей и взрослых к беспорядкам и протестам на утренниках и ёлках.

Вместо Деда Мороза в Беларуси вводится другой сказочный персонаж – Рыгорыч. Он одет в зелёные шаровары и носит красный кафтан. Вместо оленьей упряжки Рыгорыч использует трактор «Беларус». Хорошим детям он дарит картошку, а плохим – повестку в суд по статье 23.34.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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