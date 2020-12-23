У Майкла Дугласа родился второй внук

23.12.2020, 12:12, Разное

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В начале февраля на 104-м году жизни скончался легендарный актер Кирк Дуглас, и наверняка его сын – Майкл Дуглас – нелегко переживал расставание с дорогим отцом. Но если начался этот год для актера печальным событием, то заканчивается – очень радостным. У его старшего сына Кэмерона родился второй ребенок – Райдер.

Кэмерон, Майкл и Кирк Дуглас, Кэтрин Зета-Джонс

Этот год был по-настоящему трудным для всех нас, но Господь все же послал нам благословение. Райдер, я так тебя люблю. P.S. Луа пытается принять новость, – написала в Instagram возлюбленная Кэмерона, Вивиан Тайбс.

Приземлился на планете Земля. Добро пожаловать, мой сын… Райдер Т. Дуглас, – написал, в свою очередь, сам Кэмерон.

Кэмерон Дуглас и Вивиан Тайбс с детьми

Напомним, прежде чем стать примерным семьянином и отцом, Кэмерону Дугласу пришлось пережить нелегкие времена. В 2010 году Дуглас-младший был арестован и помещен в тюрьму Камберленд за хранение и продажу наркотиков, включая метамфетамин и героин. Кэмерону грозил 10-летний срок, но приговор был смягчен и он получил 5. Через несколько лет Кэмерону все-таки продлили срок заключения. На это повлияли многочисленные инциденты с наркотиками в тюрьме: в частности, при помощи своего адвоката он занимался контрабандой запрещенных препаратов для преступников.

В 2016-м Кэмерон все же вышел из тюрьмы, прошел лечение в специализированном доме для реабилитации и адаптации преступников. В декабре 2017-го он впервые стал отцом. Дочь назвали Луа Иззи. Последнее имя было дано ей в честь прадедушки, знаменитого актера – свидетеля и участника “Золотой эры Голливуда” Кирка Дугласа. Первая часть его имени – И́сер (Иззи) Данилович, он родился в городе Амстердам, штат Нью-Йорк, в еврейской семье. Родители Иззи, еще до рождения сына, эмигрировали из Российской империи в США и впоследствии американизировали фамилии и имена всей своей семьи. Так Иззи Данилович стал Кирком Дугласом.

Кирк и Луа Иззи