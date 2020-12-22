 

Праздник к нам приходит: как российские и зарубежные звезды украсили свои елки к Рождеству и Новому году

22.12.2020, 20:06, Разное
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До Нового года осталось чуть больше недели, и если вдруг в вашем доме до сих пор нет ни единого намека на приближающиеся праздники, пора срочно исправлять ситуацию – дальше тянуть уже некуда. В качестве примера традиционно предлагаем вам знаменитых людей, большинство из которых уже нарядили елки, развесили праздничные венки и гирлянды по квартирам и домам, упаковали подарки и, конечно, показали результаты своих трудов в социальных сетях или, как в случае с монархами и президентами, на официальных сайтах. Самых оперативных, в числе которых Селена Гомес, Джиджи Хадид, Рози Хантингтон-Уайтли, Кьяра Ферраньи, Мэрайя Кэри и другие, мы уже показывали. А первая леди США Мелания Трамп подготовила Белый дом к встрече с праздниками и вовсе в конце ноября.

Сегодня, за пару дней до католического Рождества, предлагаем посмотреть, как нарядили свои елки семейство Кардашьян-Дженнер, Сальма Хайек, Ники Хилтон, Пиппа Миддлтон, Деми Мур, Кристина Агилера, Приянка Чопра и Ник Джонас, Крисси Тейген и Джон Ледженд, Джасти и Хейли Бибер, а также российские знаменитости – Полина Гагарина, Наталья Чистякова-Ионова, Юлия Высоцкая, Елена Перминова, Кети Топурия, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Рита Дакота, Зара, Дима Билан, Анна Седокова, Нино Нинидзе, Оксана Федорова и многие другие.

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