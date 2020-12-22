 

Шайа ЛаБаф исключен из оскаровской гонки после обвинений в насилии

22.12.2020, 12:00, Разное
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Скандал вокруг Шайи ЛаБафа разгорелся с новой силой. Недавно бывшие возлюбленные актера обвинили его в насилии, а теперь против него пошел и сервис Netflix. Он убрал ЛаБафа из раздела For Your Consideration на своем сайте за роль в фильме “Фрагменты женщины”.

Что это значит для Шайи? Теперь он не сможет претендовать на премию “Оскар” и другие награды, хотя у него были шансы получить номинацию за роль второго плана. Более того, имя ЛаБафа удалили из синопсиса “Фрагментов женщины” и списка создателей картины, выдвинутых на соискание премий. Сам ЛаБаф в недавнем интервью New York Times заявил, что пока не излечился от посттравматического стрессового расстройства и алкоголизма, но начал так называемую “программу трезвости из 12 шагов”. Он также отметил, что выдвинутые против него обвинения в насилии “не полностью соответствуют действительности”.

Шайя ЛаБафНапомним, недавно певица Талия Барнетт, более известная миру под сценическим псевдонимом FKA Twigs, подала в суд на Шайю. По словам артистки, в то время, когда они встречались, актер применял к ней сексуальное и физическое насилие, стал причиной ее эмоциональных страданий и даже сознательно заразил ее венерическим заболеванием. Они познакомились во время работы над фильмом по биографии Шайи, сценарий к которому он написал сам. Официально о своих отношениях они объявили в конце сентября 2018 года, появившись под руку на красной дорожке San Sebastian Film Festival. Ради этого романа актер расстался с Гот спустя 6 лет отношений, но в 2020-м их снова заметили вместе – с обручальными кольцами на руках.

Поддержать FKA Twigs решила и певица Sia, которая на своей странице в Twitter назвала ЛаБафа “паталогическим лжецом”, который ее “втянул в адюльтер, утверждая, что он одинок”. ЛаБаф снялся в клипе Sia на песню Elastic Heart в 2015 году. Позднее выяснилось, что Шайа был неравнодушен к Sia, параллельно с этим состоя в отношениях с Миа Гот. 

FKA Twigs и Шайа ЛаБафШайа ЛаБаф и Миа Гот



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