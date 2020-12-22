 

Шарлотта Казираги стала новым амбассадором Chanel

22.12.2020, 11:06, Разное
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Дом Chanel объявил имя нового амбассадора и официального представителя бренда – им стала Шарлотта Казираги. Племянница князя Монако с юных лет питает теплые чувства к Chanel, в 2012 году впервые приняв участие в проекте бренда – она снялась для книги The Little Black Jacket: Chanel’s Classic Revisited by Karl Lagerfeld and Carine Roitfeld.

Шарлотта Казираги на съемках ChanelШарлотта станет лицом рекламной кампании Prêt-à-Porter Весна-Лето 2021, созданной креативным директором Виржини Виар. Также в ближайшее время Chanel, Виар и Казираги представят проект под названием Les Rendez – vous littéraires rue Cambon (“Литературные встречи на улице Камбон”), который отразит любовь Габриэль Шанель и Карла Лагерфельда к литературе. На протяжении 2021 года пройдет серия тематических встреч, где известные писательницы и актрисы в окружении друзей Дома будут читать, обсуждать и обмениваться своими взглядами на собственные труды и произведения своих любимых исторических и современных авторов.

Первая литературная встреча состоится во вторник 26 января 2021 года в салоне по адресу Рю Камбон 31. Рекламная кампания коллекции Prêt-à-Porter Весна-Лето 2021 будет представлена 1 января.



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