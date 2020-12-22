Поверья африканских племен говорят о том, что динозавры до сих пор существуют

22.12.2020, 8:23, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Рассказы о животных, по описанию напоминающих доисторических динозавров, чаще всего связаны с африканским континентом.

Современные ученые не имеют доказательств того, что считающиеся вымершими криптиды могут дожить до наших дней. Единственно, что теперь «напрягает» археологов – африканские поверья, косвенно указывающих на то, что эти существа могут до сих пор существовать.

Так, например, у некоторых африканских племен имеется поверье, что в глубоководной реке Конго якобы обитает одно из сохранившихся древних животных.

Африканцы называют это загадочное существо Мокеле-Мбембе, и судя по описанию оно очень напоминает динозавра, существовавшего еще во времена юрского периода. Кроме этого оно подозрительно напоминает до сих пор не обнаруженного учеными существо, предположительно скрывающегося в известном озере Лох-Несс. Его также сравнивают с кадборозавром из Британской Колумбии.

Мокеле-Мбембе до настоящего времени никому не удалось обнаружить, так как этот криптид способен опускаться на самое дно реки Конго, глубина которой составляет почти 200 метров. Как утверждают африканцы, животное периодически выходит на берег, чтобы поохотиться на бегемотов, которые почуяв приближение крупного хищника начинают паниковать. Разумеется, такое поведение бегемотов невозможно не заметить, так как их не так просто напугать.

Ученые решили выяснить, с чем связаны рассказы африканцев и организовали соответствующие экспедиции. Исследователей также привлекла глубина Конго, в которой, по их мнению, если хорошенько поискать, можно действительно наткнуться на какое-нибудь неизвестное науке существо. Однако как они ни старались, так и не смогли обнаружить ни единого доказательства, которое указывало бы на присутствие доисторического существа. В конце концов исследователи решили, что Мокеле-Мбембе – всего лишь существо из народного фольклора, и прекратили дальнейшие поиски.