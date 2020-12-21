Как продать душу дьяволу?

21.12.2020, 9:27, Разное

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Торговать выгоднее, чем воевать, пускай даже война эта с врагом рода человеческого. Его интересует лишь ваша душа, зато взамен можно просить что угодно. На первый взгляд сделка выгодная — все радости жизни меняются на что-то эфемерное, отдавать которое нужно ещё очень не скоро. В конце концов, люди продают свои органы, а солдаты-контрактники жертвуют жизнью за деньги. В сделке с дьяволом нет никаких подводных камней — заключающий её прекрасно понимает, что рано или поздно его душу заберут в ад. Так почему же временное блаженство столь охотно меняется на вечные муки?

Истоки легенды

Откуда вообще взялся договор с дьяволом? Кто его придумал? Ведь в Библии об этом не сказано ни слова. Есть змей, обманувший Еву с яблоками, есть Дьявол, искушающий Иисуса возможностью стать царём всей Земли в обмен на поклонение себе. Но нигде не написано о том, что дьявол ходит по миру с пакетом документов на подпись, ведёт бухгалтерию по оказанным услугам и инвентаризирует приобретённые души.

Сделка с дьяволом — изобретение средневекового фольклора, неофициально поддержанное церковью. Самым первым упоминанием подобных взаимоотношений считается житие святого Феофила Антиохийского. Однажды ему предложили пост епископа, однако святой отец отказался от этого из соображений смирения. Другой священник, избранный на эту должность, увидел в Феофиле опасного конкурента и стал всячески притеснять его. Отбросив былое смирение, знаменитый теолог обратился к волшебнику, попросив того устроить встречу с сатаной.

Дьявол якобы предложил Феофилу сделку: тот отрекается от Иисуса и Богородицы, а нечистый обеспечивает получение поста епископа. Подписываться под договором следовало своей кровью. Сделка была исполнена, однако вскоре Феофила стало терзать раскаяние. Он молился и постился 40 дней, после чего ему явилась Богородица, обещавшая заступиться за него перед Богом. Ещё через 30 дней голодания Феофил снова увидел Богородицу, на этот раз отпустившую ему все грехи.

Но отступать дьявол не желал и подкинул Феофилу экземпляр договора в напоминание о взятых на себя обязательствах. Тот, недолго думая, отнёс его к бывшему епископу, место которого он занял, и покаялся во всём. А епископ поступил радикально — взял да и сжёг договор, тем самым его аннулировав.

История Феофила стала фундаментом для легенд о вызове дьявола вообще и продаже ему души в частности. Из неё следует, что в 6 веке нашей эры общение с дьяволом при помощи колдовства особым грехом не считалось. Феофилу стало жалко свою душу, и он расторг договор с помощью простого покаяния (история умалчивает, остался ли он епископом). Впоследствии богословы, как говорится, «завернули гайки», признав колдовство и вызов дьявола страшным грехом. Иначе говоря, любые переговоры с врагом стали считаться изменой.

Как составляется договор?

Так как любое колдовство считалось дьявольским, а добропорядочный человек колдовать не мог, то маг вне всякого сомнения получал свой дар от дьявола. Поначалу предполагалось, что способность колдовать предоставляется «бесплатно» — лишь бы маг приносил христианству побольше вреда. Однако идея о безнаказанном получении сверхсил была слишком заманчивой, поэтому с развитием христианского фольклора всё чаще стали звучать мысли о том, что сделка эта небескорыстна.

Более того, круг потенциальных «клиентов» дьявола поначалу был слишком широк. В раннем средневековье сделку с ним мог заключить буквально каждый, и это не влекло за собой никакого ухудшения его социального статуса. Поэтому уже к 14 веку между продажей души дьяволу и ведьмовством (колдовством) был поставлен знак равенства. Ранее считалось, что колдун — высокообразованный мужчина, использующий древние ритуалы. Трактат Formicarius (1435-1437), написанный доминиканским монахом Иоганном Нидером, стал первым церковным документом, утверждавшим, что для колдовства достаточно лишь продаться Сатане, а занимаются этим в основном женщины.

Сейчас это кажется странным, но в те далёкие времена люди очень любили мистические формальности. Сделка с дьяволом происходила гораздо сложнее, чем, например, с детской зубной феей (которой достаточно было лишь молочного зуба под подушкой, обмениваемого на монетку). Если верить тому же трактату Formicarius, самостоятельно люди обращались к дьяволу крайне редко. Обычно их совращали на это чужие примеры — успешные падшие граждане, вызывавшие зависть и легко дававшие полезные советы по чёрной магии.

Иоганн Нидер упоминает случай колдуна Скавия, якобы умевшего превращаться в мышь. Он привёл к дьяволу ещё нескольких человек, в числе которых был крестьянин Стеделен, признавшийся под пытками, что он зарезал петуха на перекрёстке ночью в Шаббат и подкладывал ящериц под порог церкви.

Действительно, в 15 веке было принято думать, что душу дьяволу «с наскока» не продашь, и к этой процедуре нужно тщательно готовиться. Следовало заявиться в церковь ранним воскресным утром и отречься там от Бога. Нужно было регулярно молиться дьяволу, следовать определённому образу жизни (диеты, жертвоприношения, произнесение проклятий) и пить кровь младенцев. При этом следовало ясно выражать волю к сделке с дьяволом и озвучивать её условия: богатство, молодость, магия в обмен на утаскивание души в ад через определённое количество лет (зависевших от характера испрошенных благ). При этом сама природа станет противиться подобной сделке — душу человека обуяет огонь страстей, и он будет записан в красную книгу Смерти.

Поверье, что ведьмы, обращающиеся к дьяволу, пьют кровь младенцев, вызвано высокой родовой смертностью. Профессия акушерки была очень опасной, ведь при частых неудачах её обвиняли в продаже души дьяволу.

Существовал и другой, более формализованный путь, предположительно заменивший эксклюзивные сделки с самим Сатаной массовыми договорами с обычными демонами. Следовало раздобыть кусок девственно чистого пергамента от первого телёнка, рождённого коровой, и написать своей кровью: «Я обещаю Великому Демону отплатить через семь лет за всё, что он сделает для меня». Подпись также наносилась кровью, которую следовало брать из левой руки. Впрочем, многие демонологи считают, что договор нужно писать специальным чернилами, сделанными из железного купороса, квасцов, чернильных орешков и гуммиарабика.

После этого надо было начертить магический круг, встать в его центр и произнести довольно длинное заклинание, смысл которого заключался в высокопарном взывании к Люциферу, Вельзевулу и Астароту, а также в упоминании ключевых слов из Великого ключа Соломона. Когда демон появлялся, договор следовало аккуратно швырнуть ему в лапы, ни в коем случае не покидая пределов круга.

Инквизиторы предусмотрели и возможность заключения устного договора с дьяволом. Считалось, что даже словесная продажа души оставляла на человеке след — дьявольскую метку. Как известно из истории преследования ведьм, таковыми считались необычайно большие родинки, странные царапины, лишние соски, либо места на теле, откуда после укола иголкой не идёт кровь, либо места, где человек не чувствовал боли.

Печать дьявола могла быть проставлена в потайном месте: под веками, среди волос или в естественных углублениях тела. Логично, что ведьм исследовали особенно тщательно, обращая также внимание и на их детей, ведь одним из способов скрепления договора с дьяволом, как указывает «Молот ведьм» (1486), был половой акт с ним.

Позднее демонологи стали учить, что договор можно оформлять как угодно, а противной стороной в нём может быть целая группа демонов. Последние должны оставлять на бумаге печати и подписи, составленные на манер анаграмм, чтобы скрыть свои истинные имена. К примеру, в случае с преподобным Урбаном Грандье (1590-1634), сожженным по обвинению монахинь-урсулинок в том, что он наслал на них демонов, текст договора был написан задом наперёд на латыни с пропущенными гласными, а свиток завизировали, помимо Люцифера, ещё три демона.

Торговля душами с дьяволом осложнялась ещё и тем, что средневековые оккультисты различали месяцы, дни и даже часы, в которые определённые демоны были наиболее сильны. Заключать договор с ними требовалось именно в это время. Демонов также делили по «профессиональному» признаку. Человеку, желавшему молодости, и человеку, хотевшему денег, следовало обращаться к разным чертям.

На Востоке джинны строили дворцы, а в Европе дьявол возводил мосты, получая взамен душу первого, кто пройдёт по нему (обычно люди пускали животное). Одна из таких легенд ходит про «Чёртов мост» в Альпах, через который в 1799 году переправился Суворов

Фауст и Мефистофель

В конце 15 — первой половине 16 века в Германии жил некто Иоганн Георг Фауст, доктор и чернокнижник. Точных сведений о его биографии нет. Из обрывочных упоминаний современников можно предположить, что он имел университетское образование, был учителем, выступал на ярмарках с фокусами, составлял гороскопы и разъезжал по Европе, хвастаясь своими магическими познаниями.

Так уж вышло, что деяния этой ничем не примечательной с точки зрения истории личности пришлись на пору «расцвета» легенд о договорах с дьяволом. Народная молва сделала Фауста учёным, проникшим в секреты бытия с помощью Сатаны. В первой книге о нём («История о докторе Фаусте, знаменитом волшебнике и чернокнижнике», 1587) сюжет заканчивался тем, что дерзкого Фауста разрывают на части бесы и утаскивают в ад.

Ренессанс с его безудержной тягой к знаниям лишь подхлестнул популярность образа учёного, продавшегося дьяволу. В различных книгах пьесах ему придавали черты бунтаря, восставшего против Бога, он был гуманистом, комиком и злодеем, но хрестоматийным стал Фауст в трактовке Гёте — трагическая фигура, исполненная цинизма и неверия.

Контракт с Мефистофелем считался исполненным тогда, когда Фауст достигнет высшего жизненного удовольствия («остановись мгновенье, ты прекрасно»). Учёный исполнил это условие, но ангелы выкрали у дьявола его душу и унесли её в рай. Из истории Фауста так или иначе выросли все остальные произведения о продаже души дьяволу.

Можно ли перехитрить?

Если верить легендам, дьявола можно обдурить. Святой Вольфганг (924-994) обещал ему за постройку церкви душу первого существа, которое переступит её порог. Здесь легенда раздваивается — в одном её варианте дьявол моментально возвёл церковь вокруг Вольфганга, не оставив ему иного выхода, кроме как через порог и в ад.

Во втором случае Вольфганг взмолился о чуде, и пределы храма первым пересёк волк. Дьявольская церковь в городе Санкт-Вольфганг стоит и поныне (фото) — одна из немногих на свете, где есть сразу два алтаря. По дьявольски злой иронии судьбы недалеко от неё располагался концлагерь Дахау, где нацисты держали как минимум 3000 священников.

Договор, скреплённый кровью, считался нерушимым. По идее это должно было отвращать людей от его заключения, ведь человек уже пошёл на великий грех и сделанного не воротишь — иначе каждый будет норовить получить услуги сатаны, попользоваться ими и расторгнуть сделку. Однако некоторые теологи учили, что если сжечь договор, все магические аксессуары и все полученные от дьявола вещи, искренне покаяться в церкви и возместить вред, причинённый людям, то, возможно, душу удастся спасти.

Обхитрить дьявола можно и по-фаустовски, остановив мгновенье. Герой рассказа Роберта Блоха «Поезд в ад» (1958) продал душу за возможность остановить время в тот момент, который он сочтёт наилучшим. Естественно, всю жизнь ему казалось, что лучшее ещё впереди, и он благополучно состарился, но избежал Преисподней, решив остановить время прямо на борту поезда, уносящего его в ад.

У США есть свой Фауст. Герой американской революции генерал Джонатан Мултон продал душу дьяволу за то, что тот каждый месяц будет наполнять его сапоги золотом. Хитрый вояка срезал у сапог подошвы и поставил их над дырой в подвал. Дьявол понял, что его обманули, и в ярости сжёг дом Мултона.

Ходили слухи, что Никколло Паганини продал душу дьяволу в обмен на виртуозное владенье скрипкой. Слухи слухами, но епископ Ниццы отказал музыканту в заупокойной мессе.

Сделка в книгах и кино

Терри Пратчетт обыграл легенду о Фаусте в романе «Эрик» (1990). Начинающий демонолог Эрик Турсли вызвал из Подземных Измерений бедолагу Ринсвинда, который с немалым изумлением обнаружил у себя возможность исполнять желания «хозяина» одним щелчком пальцев. Правда, согласно лучшим традициям легенд об обманщике-дьяволе, достигаемый результат полностью соответствовал формулировке, но оказывался противоположен сути желаемого.

Другой весельчак — Марк Твен — высмеял сделку с Сатаной в одноимённом рассказе, главный герой которого попытался продать душу через маклера, пообещав тому комиссионные в 2,5% (встреча с Сатаной была организована без промедленья).

Стивен Бене («Дьявол и Дэниел Уэбстер», 1937) допустил возможность расторжения контракта с дьяволом через суд исключительно благодаря ораторскому искусству адвоката (интересно, что в фильме «Адвокат Дьявола» 1997 года адвокатским бюро руководил сам Сатана).

А «Симпсоны» спародировали этот сюжет в эпизоде «Дьявол и Гомер Симпсон», где титульный герой продал душу дьяволу за один пончик. Гомер попытался схитрить и не доел кусок дьявольского угощенья, чтобы договор не вступил в силу, но вскоре голод взял верх. Мардж спасла мужа, предъявив на суде свадебную фотографию, на обороте которой было написано, что Гомер отдаёт свою душу жене. Сделка с дьяволом, таким образом, оказалась недействительной.

В сделке с дьяволом также могут участвовать некоторые магические предметы или применяться очень специфические условия. К примеру, в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890) таковым артефактом служил портрет главного героя, принимавший на себя все его грехи.

Роберт Луис Стивенсон в рассказе «Дьявольская бутылка» (1891) обыграл продажу души дьяволу с неожиданной стороны: сотни лет назад Сатана принёс на землю бутылку с демоном, выполняющим все ваши желания. Условия такие: бутылку можно продать (но только за металлические деньги), причём дешевле, чем она была куплена. Если человек умирал, оставив бутылку в своей собственности, его душу утаскивали в ад. Исполнение желаний тоже было с подвохом (у главного героя, пожелавшего денег, погиб богатый дядюшка).

Продать бутылку дешевле было сложно, так как она много раз переходила из рук в руки и её цена опустилась до нескольких таитянских сантимов. Предполагалось, что рано или поздно человек просто не сможет продать бутылку дешевле, чем купить. Но Стивенсон не учёл колебания курсов валют, инфляцию и деноминацию, формально позволяющую поддерживать оборот бутылки неограниченно долгое время.

Айзек Азимов предложил ещё один вариант сделки с дьяволом, согласно которой человеку даются демонические силы, а по прошествии 10 лет он подвергается испытанию. Прошедший его вливается в ряды демонов, проваливший становится очередной погибшей душой («Три-четыре»).

Наконец, продажа души в этическом смысле этого слова может происходить без участия потусторонних сил. Майкл Суэнвик воспроизвёл трагедию Фауста в масштабе альтернативной истории: Мефистофель оказывается пришельцем из параллельного мира, давшим Фаусту сверхсовременные технологии и не скрывавшим своей истинной целей — уничтожение человечества с помощью прогресса («Джек Фауст», 1997). Атомная энергия в 16 веке — такое Гёте и не снилось.

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Продажа души — избитая тема, правда? Сделать что-то новое в ней крайне сложно, всё было придумано 500 лет назад. Сделка заведомо проигрышная, поэтому авторам остаётся лишь сочинять новые условия договора и новые уловки, направленные на их неисполнение обеими сторонами.

Однако в большинстве случаев сделка с дьяволом остаётся символом человеческой жадности, недальновидности и глупости. Новейшие примеры: в Doom 3 доктор Бетругер продался чертям с потрохами, в Warcraft 3 принц Артас перешёл на сторону тьмы из-за волшебного меча, а в сериале «Сверхъестественное» члены семьи Винчестеров торгуют своими душами направо и налево.

Мы, люди, нетерпеливы и хотим получить желаемое как можно скорее. Но поспешишь — чертей насмешишь. Не торопитесь, не гонитесь за «халявой» — и всё будет лучше, чем вы думаете.