ЮНЕСКО признала «Слово о полку Игореве» фейком

20.12.2020, 18:37, Разное

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Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла решение исключить «Слово о полку Игореве» из списка книжных памятников всемирного значения и признала данное произведение фейком, который был создан в XIX веке.

«Авторство этого литературного произведения давно вызывало вопросы. Многие исследователи указывали, что создать такой монументальный труд в XII веке было практически невозможно. Группа филологов и историков из Гарвардского и Кембриджского университетов два года исследовала «Слово о полку Игореве» и пришла к однозначному выводу — это фейк, фальсификация, созданная русским историком Николаем Карамзиным в XIX веке для оправдания захватнических устремлений Российской империи и создания мифа о тысячелетней истории России. Произведение, конечно, интересное, но оно ни в коей мере не является книжным памятником», — отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай.

МИД России уже направил официальную ноту протеста в ООН и потребовал провести повторную экспертизу с привлечением российских специалистов.